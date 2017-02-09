Makers Ankara, Üretmenin Coşkusunu Mini Maker Faire'de Kutlayacak

Maker Hareketi'nin bir parçası olan ve Ankara'da üretme, yaratma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan Makers Ankara, bu kültüre meraklı olanları 28 Şubat'taki mini fuarlarına bekliyor.

Elindeki imkanları teknoloji ve bilimle buluşturarak yeni araçlar ve yöntemler geliştirmeye, üretmeye meraklı olan kişiler için yaratılmış bir sıfat maker. Elektrik elektronik bilgisi, lehim yapmak, kablo bağlamak gibi geleneksel bilgilerin yanı sıra günümüzde maker sıfatına sahip olan kişiler, yazılım alanda da bilgi sahibi oluyor. Aynı zaman 3B yazıcılar, nesnelerin interneti kategorisinde yer alan ürünler ve CNC tezgahı gibi farklı araçları da kullanarak üretimlerini gerçekleştiriyor.

Kendin-yap kültürüyle de paralellik gösteren Maker hareketi, Maker Faire isimli fuarlar düzenleyerek şehirlerindeki bu kültüre meraklı insanları bilgilendirme, üretmeye teşvik etme ve kültürü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Türkiye özelinde bakacak olursa başlangıçta İstanbul'da doğan bu hareket zamanla diğer şehirlerde de görülmeye başlandı. Ankara Mini Maker Faire de, Makers Ankara ve IEEE ODTÜ iş birliğiyle 28 Şubat'ta ODTÜ KKM'de gerçekleşecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için tek yapılması gereken Eventbrite üzerinde kayıt yaptırmak. Şu anda 700 kişilik bir kitleye ulaşan Makers Ankara, daha fazla kişiyi tüketimin tekelinden uzaklaştırıp üretmeye davet ediyor.

2015'te İstanbul'da düzenlenen Mini Maker Faire'den

2015'te Fransa'nın Grenoble şehrinde düzenlenen Mini Maker Faire'den

Görsel: Makers Ankara, Maker Media