MailChimp'in Kelime Oyunlarıyla Yarattığı Eğlenceli Kampanyasına Cyber'da Grand Prix [Cannes Lions 2017]

Droga5 tarafından hazırlanan Did You Mean Mailchimp? kampanyası markanın yanlış okunmasıyla doğan kelime oyunlarıyla kurgulanmıştı.

Şirketlere e-posta gönderim servisi sunan Mailchimp, bu yıl markasının tanıtımı için Droga5 ile birlikte farklı bir yol izledi. Okunuşları tıpkı Mailchimp gibi olan 9 farklı marka yaratan ajans bu işleri sinema, müzik, teknoloji, güzellik ve atıştırmalık alanında kendini gösterdi. MailShrimp, KaleLimp, JailBlimp isimli kısa filmlerle sinema dünyasında ses getirdi.

Ardından WhaleSynth isimli balina seslerini taklit eden internet sitesiyle müzik ve teknoloji sevenlere ulaşmışlar. Öyle başarılı olmuş ki ambient müzik janrını yaratan Britanyalı Brian Eno'da WhaleSynth'i Twitter'da paylaşmış. Kampanya Dev Hynes ve Bryndon Cook ikilisinin yer aldığı VeilHymn isimli müzik grubuyla devam etmiş. Bu proje de Pitchfork, Rolling Stone, Consequence of Sound gibi sitelerde haber olmuş.

Kampanyanın böylece 5 ayağını kısaca aktardıktan sonra sırada moda ve güzellik alanı var. NailChamp isimli site ise tırnak sanatı yapan ünlü sanatçıları karşı karşıya getirerek bambaşka bir dünyada yankı bulmuş. MaleCrimp ile SnailPrimp ise güzellik, saç tasarımı gibi içerikleriyle erkek ve kadınlara yönelik farklı içerikler sunmuş. Öyle ki Fransız Vouge dergisi ve The New Yorker haber yapmış. FailChips markası ise gerçek bir cips markası gibi konumlandırılmış.

Kampanya pek çok kulvardan bu kadar başarılı olunca, Drago5 ve Mailchimp de Cannes Lions'da Cyber kategorisinin Grand Prix kazanan 3 işinden birisi olmuş.

Görsel: LEVINE / LEAVITT