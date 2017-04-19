LYRA: Akıllı Özellikler Sunan Zarif Bir Şehir Bisikleti

360 derece görünürlük sağlayan ışıklandırma sistemi ve entegre GPS'iyle akıllı şehir bisikleti Lyra, Kickstarter üzerinde fon arıyor.

Kickstarter'da daha önce iki bisikletle yer alan Mission Bicycle Company, yeni ürünü Lyra için başlattığı kampanyanın da sonuna gelmek üzere. Lyra, zarif görünümlü bir şehir bisikleti. Akıllı özellikleriyle öne çıkan bir bisikletten çok; önemli birkaç akıllı özelliği bünyesine ekleyen bir tasarım bisiklet. Yani, "akıllı bisiklet" tamlamasında vurgu yine de "bisiklet" kısmında. Sunduğu akıllı özelliklerin en önemlileri ise uygulama aracılığıyla kontrol edilebilen bir GPS sistemin ve neredeyse 360 derecelik görünürlük sağlayan entegre ışıklandırmaya sahip olması.

Bir şehir bisikletinde görünürlük oldukça önemli. Lyra da yanlarında ve arka tarafında bisiklete entegre ışıklandırma özelliğiyle geliyor. Ön kısımdaki çatala yerleştirilmiş 100 adet LED, süper parlak ve enerji koruma olmak üzere iki modda çalışabiliyor. Arka kısımdaki sele direğine yerleştirilmiş 5 LED ise devamlı, fasılalı ve dalgalı olmak üzere üç modda yüksek parlaklık sunuyor. Dokunmatik bir sensörle tek tuş üzerinden kontrol edilen sistem, kullanıcının her açıdan fark edilmesini ve 360 dereceye varan bir görünürlüğe ulaşmasını sağlıyor. Işıklandırmanın bisiklete bütünüyle entegre olması hırsızlığın da önüne geçmiş oluyor.

Lyra'nın bir diğer özelliği ise GPS sistemi. Alışıldık GPS sistemleri gibi yol tarifi vermektense kullanıcının güvenliğini artırmak için eklenmiş GPS sistemi; iOS veya Android üzerinde çalışan özel uygulaması ile beraber çalışıyor. Bisikletin pedalını ilk çevirdiğiniz andan bisikletten inene kadar tüm yolculuğunuzu uygulamaya gönderiyor. Dolayısıyla, yol boyunca konumunuz an an akıllı telefonunuza kaydediliyor. Kaybolma, bisikletinizi nereye park ettiğinizi unutma veya kaza yapma gibi durumlarda çok yardımcı olabilecek bir özellik.



Lyra'nın ışıklandırma sistemi ve diğer akıllı özellikleri Micro USB girişli, çıkarılabilir pil aracılığıyla şarj edilebiliyor. Bu da diğer akıllı bisikletlere göre daha pratik şekilde şarj sağlıyor. 1-2 saat içerisinde şarj edilebilen pil aktif kullanımla 1 ay dayanabiliyor.

San Francisco merkezli bir bisiklet üretici olan Mission Bicycle; özelleştirilmiş, el yapımı bisikletler üreten bir şirket. Tayvan'da elle yapılan çelik iskeletler San Francisco'daki atölyede tek tek bir araya getiriliyor. Dayanıklı, parlak renklerdeki ve çizilmez özellikte boya da yine atölyede uygulanıyor. Lyra da aynı şekilde üretilecek. Görünümü ise tüm Mission Bicycle bisikletleri gibi oldukça şık. Standart renkler yeşil, mavi, siyah ve çelik ama dilediğiniz rengi seçebileceğiniz kişiye özel renklendirme de var.



Mission Bicycle daha önce, Lyra'ya benzet iki bisikleti Lumen ve Sutro ile Kickstarter'da beğeni toplamış ve gerekli fonu toplamıştı. Şu anda fon arayan Lyra ise kampanyanın bitimine 45 saat kala, hedef fonun oldukça altında. Bunda fiyatın yüksekliğinin de etkisi olabilir ama şu an için Lyra'nın üretimine başlanabilecek gibi görünmüyor, muhtemelen yeni özellikler eklenerek yeniden paketlenip kitle fonlama sitelerine sunulması gerekecek gibi...



Görsel: Kickstarter