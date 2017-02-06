Lüsid Rüya Görmeyi Kolaylaştıran Kafa Bandı

iBand+, bedensel ve zihinsel sağlığı geliştirmek amacıyla kullanıcıya uyku düzenini iyileştirme ve lüsid rüya deneyimi vaadinde bulunuyor.

Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için uykunun ve rüya görmenin ne kadar önemli olduğunu, uykusuzluk çağında yaşayan insanlar olarak artık hepimiz biliyoruz. Çoğumuz, bedenimizi yenileyen uykuya ve zihnimizi yenileyen rüyalara yeteri kadar sahip olamıyoruz. Bu konudaki projeler de gittikçe daha sık karşımıza çıkıyor. Son olarak stresle ve uykusuzlukla mücadele eden kafa bandı Elf emmit’e yer vermiştik. iBand+ ise biraz daha ileri giderek hem uyku kalitesini yükseltme hem de lüsid rüya (berrak rüya) deneyimi vaadinde bulunuyor.

Indiegogo’da girişimlerin fon ve tarih hedefi olmadan destek toplayabildiği InDemand aşamasında olan iBand+, şimdiye kadar hedefinin %1289 katı (1,024,245 dolar) fon toplamış.

İnsana en özgün ve en iyi sanal gerçeklik deneyimini yaşatan şey aslında onun rüyaları. Rüyadayken rüya gördüğünün farkında olmak ve rüyayı yönlendirebilmek ise lüsid rüya (berrak rüya) olarak adlandırılan apayrı bir büyülü deneyim. Lüsid rüya görürken rüyadaki hareketlerinizi kontrol edebilir, rüyayı fantezilerinize dönüşecek şekilde istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ancak bunu yapabilmek için tekrar altını çizelim, rüyada olduğunuzun bilincinde olmalısınız. İşte iBand+ bunu yapmanıza yardımcı olabildiği iddiasını taşıyor.

Rüyaların görüldüğü REM döneminde, beden büyük oranda beyinle bağlantısını kesiyor ve kasları büyük oranda hareketsiz bırakıyor. iBand+ kullanıcının bu rüya sürecinde olduğunu beyin dalgalarını ve vücut fonksiyonlarını takip ederek anlayabiliyor. Bunu algıladığı zaman sesli-görsel uyarıcıları kullanıcıya yollamaya başlıyor. Kafa bandındaki LED Işık motifleriyle ve yastıktaki hoparlörlerle yapılan bu hafif dış uyarıcılar, kullanıcıyı uyandırmadan rüyada olduğunu bildiren birer işarete dönüşüyor.

"Peki bu lüsid rüyanın ne faydası var?" diye sorabilirsiniz. Bilimsel araştırmalara göre lüsid rüya, yaratıcılığın artmasına, problem çözme yeteneğinin gelişmesine, spor ve dil yeteneklerinin gelişmesine destek oluyor ve insanların kabuslarla kendini gösteren korkularını yenmesine yardımcı olabiliyor.

Bluetooth özellikli, kablosuz EEG kafa bandı iBand+, kullanıcının beyin dalgalarını laboratuvar seviyesinde bir doğrulukla algılayabiliyor. Ayrıca vücut hareketlerini, kalp atışlarını ve vücut sıcaklığını ölçen sağlık takip sensörleriyle de donatılmış. Otomatik öğrenme yeteneğine sahip bir yazılım algoritması sayesinde, uyku döngüleri boyunca takip ve analiz yapabiliyor. Ardından da elde ettiği bilgiyi, zekice bir yaklaşımla görsel-işitsel sinyalleri şu üç şekilde ayarlamak üzere kullanıyor: Lüsid rüya başlatma, kolayca uykuya dalmayı kolaylaştırma, kendiliğinden/doğal bir şekilde uyanma. Kullanıcının önceki uyku döngülerinden elde ettiği veriyle iBand+ uygulaması, kullanıcıya özel görsel-işitsel çözümler önerebiliyor. Kullanıcı, uygulamaya yüklenmiş olan ses dosyalarından veya kendi ses ve müzik kütüphanesinden seçim yapabiliyor. EEG bant üzerindeki RGB LED’ler ve iBand+ yastık hoparlörler birlikte çalışarak kullanıcıya maksimum rahatlık sunarken, etkili bir şekilde görsel-işitsel uyarım yapabiliyor. iBand+ kafa bandı, iOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlara Bluetooth aracılığıyla bağlanabiliyor. Yalnız ne olursa olsun telefon siz uyurken yakınınızda olacağı için uykunun ne derece sağlıklı olacağı bir parça soru işareti yaratıyor.

Görsel: iBand+ Basın Bülteni