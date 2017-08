Lüks Tasarımlı Daktilo Klavye: Azio

Azio, daktilo nostaljisini yaşatan lüks kaplamalı bir kablosuz klavye.

Daktilo tutkusu, günümüzle geçmiş arasında her zaman bir köprü kurabildiği için her an hisleri tazelemeye hazır bekliyor. Daktilo, gününümüze gelirken şekil değiştirip bilgisayar klavyelerine dönüştüğü için de bir parçası hala yaşamaya devam ediyor. Daha önce karşılaştığımız daktilo ilhamlı kablosuz klavyelere Indiegogo'da bir yenisi ekleniyor.

Azio, Indiegogo'daki hedefinin üzerine çıkıp 100 bin dolar toplayarak daktilo klavyeler arasında yerini alacak. Azio'nun ikamelerinden farkı ise lüks dış yapısı. Tuşların arasını deri, iskeleti ise metalden yapılmış. Azio'nun Retro Classic çatısı altında fonladığı ürünü 3 farklı renk seçeneği de sunuyor; Artisan, Onyx ve Posh.

Bir mekanik klavye olan Azio Retro Classic serisi iki model seçeneği sunuyor. USB üzerinden kablolu bağlanılabilen alt sınıf model ve hem Bluetooth hem de kabloyla kullanılabilen kablosuz model. İlk model sadece Windows cihazlarla uyumlu çalışırken üst sınıfında hem macOS hem de Windows işletim sisteminin klavye düzeninde kullanılabiliyor. Klavyenin arka yüzünde bulunan açma kapama, USB ve Bluetooth ayarı ve mac ile Windows arası geçiş opsiyonu da bu işlemin hızla gerçekleşmesini sağlıyor.

Azio Retro Classic klavyeler 7 gün boyunca daha fonlanmaya devam edecek ve sonrasında üretim aşamasına geçerek destekçilerine klavyelerini göndermek için işe koyulacak.

Görsel: Azio