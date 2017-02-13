Londra'nın Kalbinde Bir Ev İçine Gizlenmiş Bahçe

​Airbnb ve Pantone, Londra’da, yılın rengi olan Greenery temasıyla “Outside In’ House” adlı bir daire yarattı.

Pantone’un 2017 yılının rengini 15-0343 Greenery olarak belirlemesinin ardından Airbnb iş birliğiyle, saklı bir iç mekan bahçesi olarak “Outside In’ House” adlı daire yaratıldı. Daire ev içinde yaratılmış bir orman gibi. Airbnb Ocak ayı sonunda 3 gün boyunca daireyi konaklama listesinde tuttu. Konaklamanın dışında daireyi görmek için gelenler de daireyi gezebildi. Bu geçici projeden elde edilen gelir ise Amerikan Grafik Sanatları Enstitüsü’ne bağışlandı.



“Yeşil alan” anlamındaki Greenery, baharda uyanan bitkileri çağrıştırarak yeni başlangıçların sembolü olan sarımtırak bir yeşil. Daire de konukların bu “rengi yaşaması” amacıyla yapılmış. Pantone’un renk kartelasından bir parça gibi duran daire kapısı açıldığında; eğrelti otları, yapraklı kara yosunları, çimenler, ağaçlar ve kütüklerle yapılan basamaklar görülüyor. Airbnb’ye göre konuklar kapı eşiğinden “içeri” girdikleri anda, kendilerini tamamen “dışarıda” buldular. Ayrıca evin bakımından sorumlu olan olan görevli, Greenery renginde taze ve sağlıklı bir meyve suyu ikram ederek girişte konukları selamladı. Evin çevre dostu olduğu da vurgulanıyor. Bütün malzemeler mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir olanlardan seçilmiş.

Yağmur ormanı temalı bahçe benzeri yatak odalarının zemini gerçek çimle ve uyku getiren çeşitli bitkilerle kaplanmış. Yine mutfağın duvarlarında da canlı sebzeler ve faydalı otlar yetiştirilmiş. Konuklar yemek yaparken bunlardan kullanabilmişler. Daire 4 kişilik aileleri ağırlayabilecek kapasitede tasarlanmış ve gecelik fiyatı £200 olarak belirlenmiş.

Görsel: Airbnb x Pantone