Londra LGBT Film Festivali'nden 5 Kısa Film İnternetten İzlemeye Açıldı

"BFI Flare: London LGBT Film Festival 2017"den #FiveFilms4Freedom başlığıyla derlenen 5 kısa film, British Council desteğiyle ücretsiz izlenebiliyor.

Sinema ve TV projelerini destekleme misyonuyla hareket eden sivil toplum kuruluşu British Film Institute’un gerçekleştirdiği BFI Flare: London LGBT Film Festival, dünyanın en büyük LGBT film kutlaması olarak tanımlanıyor. Şu anda 31.’si devam etmekte olan festivalden 5 kısa film, ücretsiz olarak internetten izlenebiliyor. Hatta BFI Flare ve British Council, 21 Mart’ta tüm dünyayı bu 5 filmden birini birlikte izlemeye ve #FiveFilms4Freedom etiketiyle filmler hakkında paylaşım yapmaya davet etti.

“Sevginin gerçek bir insan hakkı olduğunu gösterin.” sloganıyla izleyiciye sunulan 5 kısa film, festivalin bitiş tarihi olan 26 Mart’a kadar izlenebilecek. BFI Flare, 3 yıldır British Council'in desteği ile internetten 5 kısa filmi ücretsiz olarak yayınlıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan filmler, 130'dan fazla ülkede seyircisiyle buluşmuş. Arapça, Çince, İngilizce, Rusça ve İspanyolca altyazı seçenekleriyle sunulan filmlere dileriz önümüzdeki yıllarda Türkçe altyazı seçeneği de eklenir ve Türkiye’de daha fazla kişiye ulaşabilir.

FiveFilms4Freedom kapsamında yayınlanan kısa filmleri aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

Rosie Westhoff imzalı Crush, genç bir kızın ilk aşık olma serüvenini aktarıyor. O yaşlara özgü umutsuzlukla karışık aşkı ve bunun yarattığı tuhaf "aşırı heyecanlılık" halini vurguluyor.

Christopher Manning'in çektiği Jamie genç bir erkeğin yeni tanıştığı ve hoşlanmaya başladığı bir erkekle geçirdiği ilk anlara odaklanıyor. Sohbet sırasında çocukluk yıllarında geçirilen travmalara da kısaca yer veriliyor.



Jonny Ruff'ın Heavy Weight adlı filmi, kulübe gelen yeni bir dövüşçü yüzünden dünyası alt üst olan bir boksörün hikayesini anlatıyor. Fazla da ipucu vermeyelim ki filmin sürprizi bozulmasın.



Nick Rowley'in Still Burning adlı filmi, Paris'te yaşayan Guadeloupe adlı genç adamın erkek kardeşine, ilk kez katılacağı Vougeing etkinliğine hazırlanmakta yardım etmesini konu alan bir belgesel.



Lucie Rachel, Where We Are Now adlı filminde, transeksüel ebeveyni ile olan ilişkisinin samimi bir portresini çizmiş.

Görsel: BFI Flare