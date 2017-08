LGBT İçin 6 Harf Yetmez

Equinox için hazırlanan LGBTQAlphabet, topluluğun kullandığı kelimeleri harf harf ele alarak, ne ifade ettiklerini anlatıyor.

Daha önce "Commit to Something" diyerek insanları bir şeylere bağlanmaya çalışan lüks spor salonu Equinox; Wieden+Kennedy ile iş birliği yaparak LGBTQ topluluğuna yönelik kampanyasını geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladı. Bu; daha önce de bu konuyla ilgili çalışmalar yapan markanın ilk büyük ölçekli LGBT kampanyası. Kampanya bir ana filmin yanı sıra ABD'nin çeşitli şehirlerindeki onur yürüyüşlerindeki etkinliklerle de desteklendi.

İnsanın inandığı şeye bağlanması felsefesiyle yola çıkan bir markadan "Pride" temalı bir çalışma gelmesi aslında pek de şaşırtıcı değil. Nitekim markanın yaratıcı yönetmeni Liz Nolan, kampanyanın ilhamının "Commit to Something" sloganından geldiğini söylüyor. "Bağlandığın şey neyse sen osun" söylemini sahiplenen marka; kendiyle barışma, kendinle gurur duyma, gerçek kimliğini kucaklama gibi konulara değiniyor. Doğal olarak LGBT ve "Onur" odaklı bir iş de bu duruşa oldukça paralel.

"LGBTQAlphabet: Six Letters Will Never Be Enough" (LGBTQ Alfabesi: 6 harf asla yeterli değil) adını taşıyan film; yönetmen Jordan Bahat tarafından çekilmiş 5 dakikalık bir kısa film. LGBT kuruluşu The Center ile beraber çalışılarak yaratılan filmde; LGBT kısaltmasından hareket ederek bir alfabe yaratılıyor ve bu dünyanın içinden çeşitli kelimelere alfabenin her harfine denk gelecek şekilde yer veriliyor. Drag, femme, vogue, heteroflexible, undecided... Bir kısmı sıklıkla duyduğumuz kelimeler; bir kısmını ise bazılarımız hiç duymamış bile olabilir. Film bu kelimeleri alıyor ama o kelimelerin ne anlama geldiği ya da sözlük karşılıklarını anlatmıyor; kelimelerin gerçek insanlar için ne anlam ifade ettiğini gösteriyor çünkü aslında önemli olan da bu.

Andrew Winghart'ın koreografisini yaptığı film, gökkuşağı gibi rengarenk bir film. Kelimeler ve ilk harfleri ekranda belirdikçe renkli giyimli dansçılar görüntüye eşlik ediyor ve dış seste farklı insanlar, bu kelimelerin hissettirdiklerini, ifade ettiklerini anlatıyor. Örneğin G harfi ile verilen "Gay" kelimesini anlatan kişi, gay olmanın taşımak zorunda olduğu bir yük olmadığını söylüyor ve başkalarının dayattığı bir hayat yerine kendi istediği hayatı yaşamayı tercih ettiğini belirtiyor.

Görsel: YouTube