Levi's ve Google'ın Akıllı Ceketini SXSW'te Denedik [SXSW 2017]

Levi's ve Google iş birliğiyle geliştirilen ve sonbaharda piyasaya çıkacak olan akıllı ceketi SXSW'de denedik.

Levi's Commuter ve Google ATAP tarafından geliştirilen ve akıllı kumaş Project Jacquard ile donatılan Commuter Trucker Jacket, markanın SXSW için hazırladığı etkinlik alanında denedik. SXSW'te iki şirin evi Levi's Outpost isimli aktivasyon alanına dönüştüren Levi's hem Jacquard gibi son teknolojilerini hem de yama gibi kot kültürüyle özdeşen değerleri bir arada deneyimleme şansı sunuyordu.

Levi's Outpost'ta girdiğimiz anda bizi markanın son sezon ürünleri karşılıyor. Hemen yan odadaki yama atölyesi de bu taptaze kotları işleyip kişiselleştirmek isteyenler için nasıl yama dikilir eğitimi veriyor. Kot dünyasıyla özdeşleşen yamalardan sonra ise Levi's Outpost'un arka bahçesine çıkınca ise SXSW ile şehrin her köşesine yayılan panellere rastlıyorsunuz. SXSW'in programında da yer alan resmi oturumlar Levi's odaklı kurgulanmış ve ağırlıklı olarak moda ile teknoloji arasında bir yerde konumlandırılmış.

Levi's Outpost'un ikinci evine girdiğimizde ise yaklaşık bir sene önce duyurulan ve giyilebilir teknolojilere farklı bir yaklaşım getiren Project Jacquard ile donanmış Levi's Commuter Trucker Jacket'ı deneme fırsatı sunuluyor. Akıllı kumaş olarak tanımlanabilecek Jacquard'ın etkileşim, kumaş ve deneyimleme alanları ayrılmış.

Levi's Commuter koleksiyonu içinde önümüzdeki Sonbahar koleksiyonunda yer alacak bu akıllı ceketin satış fiyatı 350 dolar olarak belirlenmiş. Bilek kısmındaki kumaş ve rozet benzeri USB girişli cihazın buluşmasıyla meziyetlerine kavuşan ceket, telefona bağlanarak bisiklet üzerindeyken basit komutları kolayca yapabilmek için tasarlanmış. Akıllı telefonla bağlantıyı sağlayan rozet, USB ile şarj edilecek ve ortalama 2 - 3 gün pil ömrüne sahip olacak.

Levi's küresel ürün inovasyon bölümünün başında olan Paul Dillinger ve Google ATAP programının yöneticisi Ivan Poupyrev, SXSW'teki oturumlarında Jacquard ile donatılmış olan Commuter Trucker Jacket'in önümüzdeki Sonbahar koleksiyonuyla piyasaya çıkacağını ve 350 dolar etiketi olacağını söyledi.

Görsel: Bigumigu, Levi's