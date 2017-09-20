LEGO İle Uyumlu Programlama Blokları

LEGO ile beraber kullanılabilen Cubroid, çocukların yaratıcılığını sınırsız bırakırken onlara kod eğitimi veriyor.

Çocuklara kod öğreten oyuncaklar günümüzün yükselen trendlerinden. Gün geçmiyor ki yeni bir şahane oyuncak, kod öğretme iddiasıyla piyasaya çıkmasın. Bu halkaya son eklenen oyuncağımız ise Cubroid. LEGO ile uyumlu çalışan programlama bloklarından oluşan Cubroid ile çocuklar dilediklerini inşa edip canlandırabiliyor.

Cubroid'i rakiplerinden farklı kılan özelliği kullanım kolaylığı. Çocuklar için Cubroid ile bir şey yapmak LEGO ile oynamak kadar basit çünkü mantığı aynı. İster sadece Cubroid bloklarıyla, ister LEGO ekleyerek dilediklerini yapabiliyorlar. Bu sayede çocukların yaratıcılıkları daha serbest kalabiliyor. İsterlerse uçakları harekete geçirebiliyorlar, isterlerse robotlarını yürütebiliyor, isterlerse figürleri dans ettirebiliyorlar. Ne kadar çok LEGO eklenirse yapı da o kadar benzersiz hale geliyor ve yapılabilecekler sınırsızlaşıyor.

Dinamik bağlantı blokları ve basit kodlamalar ile çocukların teknoloji dünyasına hızlı bir adım atmasını sağlayan Cubroid, set olarak geliyor. Set içerisinde sensörler ve çalıştırıcılar arasındaki iletişimi sağlayan ana blok, çalıştırıcı görevi gören motor ve LED blokları ile ses, ışık, dokunma, hareket ve mesafeye duyarlı sensörlü bloklar bulunuyor. Blokların herbiri Bluetooth ile donatıldığından ve böylece kablosuz bağlantı üzerinden çalıştırıldığından oyuncak pek çok kodlama olanağı sunuyor.

Cubroid, basit bir arayüzle gelen bir uygulama ile kullanılıyor. Bir çeşit uzaktan kumanda görevi gören uygulama, çocukların robotlarının hareketini kontrol edebilmesini sağlayarak hissettirmeden kod eğitimi veriyor.

Bunların yanı sıra, daha ileri seviye kullanıcılar için Cubroid'i MIT tarafından geliştirilmiş çocuklara yönelik programlama dili Scratch ile kullanmak da mümkün. Bunu yapmak için ana blok USB ile bilgisayara bağlanıyor ve Cubroid'ler Scratch üzerinden yazılan programlarla çalıştırılabiliyor. Böylece, iş programlama dili dünyasına gerçek anlamıyla bir giriş yapmak haline gelebiliyor.

Kodlamayla sürekli uğraşmak istemeyenler için Cubroid'in bir de otomotik modu var. Bu mod sensörler sayesinde çalışıyor ve bilgisayar ya da akıllı telefon gerektirmiyor. Ana blok robotun içerisinde kullandığı müddetçe otomatik modu devreye geçirip, önceden programlı hareketli yaptırmak mümkün.

Halihazırda Kickstarter üzerinde fonlanmakta olan Cubroid, şimdiden hedef fonun 4 katına çıkmış durumda. Şubat 2018 gibi teslimatın başlaması düşünülüyor.

Görsel: Kickstarter