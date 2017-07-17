Lansmanında Takla Atarak Rekor Kıran Jaguar E-PACE

Jaguar, yeni kompakt SUV'si E-PACE'in dünya lansmanında hazırladığı özel platformla 15 metrelik mesafeyi 270 derece takla atarak katetti.

Jaguar, yeni SUV'si E-PACE'i dünyaya tanıtmak için iz bırakacak bir yöntem seçti. 25 aylık yoğun çalışmayla geçen performans testleri sonucunda E-PACE, 15,2 metrelik sıçrayışında havada 270 derece döndü ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

ExCeL London'da gerçekleşen performansı dublör sürücü Terry Grant gerçekleştirdi. Kendisi birçok film ve dizide dublörlük yapmasının yanı sıra 21 Guinness Rekorunu da elinde tutuyor. 25 ay süren denemeler boyunca araç ve atlayış platformu dijital olarak modellenmiş ve en ince ayrıntısına kadar denemeler yapılmış. 160 metrelik bir pistte hızlanan E-PACE 15,3 metrelik atlayışını yaparken 270 dereceyi tamamlayabilmesi ve düz düşebilmesi için rampaya girdiği hızdan çıkışına kadar çok fazla değişkeni doğru hesaplamaları gerekmiş. Grant ise sıçrama sırasında 5,5 G kuvvetiyle yüzleşmek için kendini geliştirmiş bu süreçte.

Görsel: Jaguar