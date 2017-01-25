Lambaların Açma-Kapama Düğmelerinin Sıradanlığına Mıknatıslı Çözüm

​HENG, ortasına asılı iki mıknatıslı topun birbirine değmesiyle açılıp kapanan bir lamba.

Allocacoc Design Nest tarafından tasarlanan HENG, sıradan lambalardan farklı tasarımıyla dikkat çeken bir lamba. Kickstarter üzerinde açılan kampanyasının bitmesine 5 gün kala hedef rakamı kat be kat (10.000 euro hedeflenirken, 300.000 euro'ya yakın fon sağlanmış) aşmasının sebebi de bu yenilikçi tasarım anlayışı olmalı. Zira klasik açma-kapama düğmeleri yerine ortasına asılı iki ahşap topun birbirine değmesiyle çalışan HENG'in iddiası düz lambalardan sıkılanlara farklı ve eğlenceli bir aydınlatma çözümü sunmak.

HENG, zarif ve şık görünümlü bir masa/sehpa lambası. Doğal ahşap kullanılarak daire, kare ve dikdörtgen formlarında yumuşak çizgilerle üretilmiş. Işık ahşap çerçevenin içinden geçiyormuş izlenimini yaratıyor. Siyah, beyaz, kırmızı ile açık ya da koyu ahşap renk seçenekleri ile evinizin hemen hemen her odasına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Ancak, HENG'in en ayırt edici özelliği tasarımı değil: Açılıp kapanma şekli!

HENG'de klasik lambalardan alıştığımız açma-kapama düğmesi yok. Onun yerine ahşap çerçevenin ortasına asılı iki ahşap top havada salınıyor. Lambanın açma-kapama düğmesi de aslında bu iki top. Bu iki topun içerisinde mıknatıslar bulunuyor. Bu sayede üstteki topu birbirine yaklaştırıldığında mıknatısların yarattığı çekim gücü ile toplar bir denge buluyor ve havada duruyorlar. Böylece lambanın da açılması sağlanıyor. Toplardan biri geri çekildiğinde lamba sönüyor.

Sade görünümü ve farklı yaklaşımıyla HENG; şimdiden prototip aşamasında. Hafif yapısı sayesinde seri üretime uygun, bu nedenle hızla üretime geçilmesi planlanıyor. Fiyatı (şimdilik) 44 dolar.

Görsel: Kickstarter