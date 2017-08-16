Kuzey'in Fatihlerine A-Takımı Montajı

Junkee, Game of Thrones'un 7. sezon 5. bölümünde Duvar'a giden ekip için 80'lerin efsane dizisi A-Takımı'nın jeneriğinin parodisini hazırladı.

Game of Thrones son birkaç yılda olduğu gibi bu yaz da sezon finaline yaklaştıkça daha fazla konuşulmaya, daha fazla dikkat çekmeye başlıyor. Ve tabii yeni bölümler yayınlandıkça internetin eline de yeni sahneler, üzerinde oynanacak yeni kareler geçiyor.

Spoiler uyarısı: Yazının bundan sonraki kısmında 7. sezon 5. bölüme dair bilgiler bulunmaktadır. Eğer bölümü izlemediyseniz aşağıdaki videoyu izlemeden önce bölümü izlemeyi değerlendirebilirsiniz.

Bu hafta yayınlanan Eastwatch isimli bölümün sonunda Jon Snow, aynı amaç için çalışan bir grup karakteri de yanına alarak Duvar'ın ardına geçiyor. Fakat oraya gitmek ve Ak Yürüyenlerle (White Walker) karşılaşmak adeta kendi ölümlerine yürümek olduğu için de internette bu ekip için çokça yakıştırma yapıldı. Yüzüklerin Efendisi'nden Suicide Squad'a kadar birçok popüler kültür yapımına gönderme yapıldı. Bu montajı da yazının altında bulabilirsiniz.

Bu yakıştırmalardan bir diğeri de 1980'lerin efsane dizilerinden A-Takımı'nın (A-Team) jeneriğiyle birleştirmekti. Birkaç kişi bu montajları yapıp YouTube'dan yayınladı. Junkee de bu benzerliği kullanarak biraz daha profesyonel bir prodüksiyonla baştan yaratmış. 7. bölümüye sonlanacak olan 7. sezonla birlikte Game of Thrones, popüler kültürün ne kadar büyük bir parçası olduğunu göstermeye de devam ediyor.

Görsel: Junkee