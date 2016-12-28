Kuş Tüyleri ile Gölge Sanatı

Chris Maynard, kuş tüylerini keserek şekillendiriyor ve gölge sanatı eserleri üretiyor.

Washington’da yaşayan sanatçı Chris Maynard, keserek şekillendirdiği kuş tüyleri ile gölge sanatını bir araya getiriyor. Kuş tüylerindeki şekiller de onların gölgeleri de yine kuşları betimliyor. Öten, tüneyen veya yapıtın yüzeyinin diğer ucuna doğru kanat çırpmakta olan kuşlar görebiliyoruz.



Biyoloji ve ekoloji konusunda bilgi birikimine sahip olduğu belirtilen sanatçı, kuş tüyleriyle çalışmaya 12 yaşında başlamış. Tüylerle çalışırken kullandığı araçlar; aile yadigari bir forseps (ameliyatlarda dokuları tutmakta kullanılan kıskaç), göz ameliyatlarında kullanılan makas ve yine aile yadigari bir gözlükten oluşuyor. Kuş tüylerini ise hayvanat bahçelerinden ve özel kuşhanelerden topluyor. Kuşların tüy dökme döneminde bıraktığı tüyleri toplayıp kendi deyimiyle onları sanat olarak geri dönüştürüyor. Internet sitesinde kuş tüyüne olan bakış açısını şöyle belirtmiş: "Kuş tüyleri, doğada fonksiyonelliğin ve güzelliğin kesişiminin doruk noktadaki başarısıdır. Uçmayı; sudan, güneşten ve rüzgardan korunmayı sağlarlar. Tüylerin renkleri ve desenleri ise kuşun eş bulmasını sağlar. Her tüy bir parça mükemmelliktir.”

Sanatçının kuş tüylerini temin ettiği yerlerdeki kuşların yaşam biçimine dair yapıtlarında hiçbir iz bulunmaması ise dikkat çekici. Kuşların kafeslerde tutulduğu bu yerlere dair yapıtlarında hiçbir betimleme yok ve kendi eserlerinde kuşları hep özgür bir şekilde betimlemiş. Özellikle de hayvanat bahçelerine sosyal medyada yoğun tepki gösterilen ve kampanyalar düzenlenen böyle bir dönemde insan bu soruyu sormadan edemiyor. Bu noktada takdir tabii ki sanatseverlerin.

















