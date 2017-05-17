​Küre Formunda Satranç Tahtası​

Ben Myers, tasarladığı küre formundaki mıknatıslı ahşap satranç tahtasıyla satranca hem estetik bir yorum hem de oyunu zorlaştıran özellikler kattı.

Tasarım öğrencisi Ben Myers, küre şeklindeki satranç tahtasıyla satranç oyununa farklı bir estetik görünüm kazandırmış. Myers, babasıyla birlikte hayata geçirdiği satranç tahtasının yapımında; ceviz, yumuşak akçaağaç ve jatoba ağacı kullanmış. Sekiz adet sekizgen halkadan oluşan kürenin parçalarını Myers tek tek ölçmüş, kesmiş ve yapıştırmış. Normalde kare adını verdiğimiz açıklı koyulu kutucuklar, küre şeklindeki tahtada dik kenarlarını yitirerek dışbükey parçalara dönüşmüş. Myers tasarımın hayata geçirilme sürecini Instructables’a da yüklemiş.



Tasarımdaki mıknatıslar, oyuncuların kürenin her yerinde hamle yapabilmesini sağlıyor. Başka bir deyişle baş aşağı durumdaki alanlarda da hamle yapabilmek mümkün. Myers, tasarıma bağlı olarak oyunun da oldukça değişim gösterdiğini belirtiyor. Küre şeklindeki satranç tahtasında kalelerin daha güçlü olacağı varsayımında bulunan Myers daha sonra yanıldığını fark etmiş. Kavisli yüzey nedeniyle dik kenarların eksilmesi fillerin ölümcül bir güce sahip olmasına neden olmuş. Kavisli yüzey aynı zamanda oyuncuların aynı anda bütün taşları göremiyor oluşundan dolayı oyunun daha karmaşık bir hal almasını sağlamış.



Görsel: YouTube, instructables