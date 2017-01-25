Deneyim tasarımı ajansı Marketing Toys, yeni Porsche Cayman 718 için yarattığı kumdan otomobil modeli çalışmasıyla ODD ödüllerinde "Yılın Outdoor Uygulaması" ödülünü aldı.

Yeni Porsche 718 Cayman'ın tanıtımı için deneyim tasarımı ajansı Marketing Toys ilginç bir mekan sponsorluğu çalışmasına imza attı. Geçtiğimiz Ağustos ayında aracın birebir kumdan modelini Çeşme Before Sunset Beach'e yerleştiren ajans, bu işle Ocak ayı başında ODD ödüllerinde halk ve jüri oylaması sonucunda "Yılın Outdoor Uygulaması" ödülünü aldı.

3D modelleme teknikleri kullanarak hazırlanan kumdan Porsche modeli, Before Sunset Beach'te sergilendiği zaman diliminde büyük ilgi çekmişti. Plajın ziyaretçileri otomobille fotoğraf çekmek için sıraya girerken bu fotoğraflar Instagram gibi mecralarda büyük beğeni toplamıştı. Ece Erken, Eliz Sakuçoğlu ünlü isimlerin paylaşımlarının yanı sıra önemli ulusal ve uluslararası otomobil blogları da kumdan Porsche'yi haber yapmıştı.

Ajansın açıkladığı değerlere göre, lansman için yapılan bu çalışma sayesinde sayede toplamda 1000'den fazla poz çekilmiş, 80.000'in üzerinde de beğeni sayısına ulaşılmıştı. Organik olarak ulaşılan kişi sayısının ise 3.000.000'un üzerinde olduğu belirtiliyor.

Görsel: Marketing Toys