Kült Türk Filmlerine Retro Posterler

İllüstratör Emre Karacan, kendisinde iz bırakan Türk filmlerine itafen retro posterler hazırladı.

Eskişehir merkezli illüstratör Emre Karacan, Türk sinemasından adeta bayıldığı yapımları kendi çizgisiyle tekrar anmak ve hafızamızı tazelemek için retro posterler tasarladı. Daha önce Göçebe isimli kısa film ve çizgi roman projesiyle Bigumigu'da yer verdiğimiz Karacan, retro poster çalışmasında her yönetmenin bir filmini seçerek mümkün mertebe yönetmen yelpazesini genişletmeyi hedeflemiş.

Zaman içinde yeni posterler de ekleyerek sürekli devam etmesi idealiyle yola çıkan projede şu anda Serdar Akar, Mustafa Altıoklar, Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Onur Ünlü, Derviş Zaim ve son olarak Durul ile Yağmur Taylan kardeşlerin filmleri bulunuyor. Bu seçki içinde de Kış Uykusu, Ağır Roman, Gemide, Kader gibi filmler Karacan'ın çalışmalarının başrolünde yer alıyor.

Görsel: Emre Karacan