Kült Korku Filmlerinin Kısa Halleri

Korku filmi festivali Elmsta 3000 Horror Fest'in kısa bölümünü tanıtmak için hazırlanan kampanyada bildik korku filmleri kısa haliyle yorumlandı.

Stockholm'de düzenlenen korku filmleri festivali, Elmsta 3000 Horror Fest gerçekleştirdiği yaratıcı tanıtım çalışmalarıyla biliniyor. Konu film festivali, hatta bir de korku filmi festivali olunca, iyi bir ajansın da eli değince çıkan işlerin de yaratıcı olmaması da zor tabii... Nitekim, buyrunuz, Saatchi & Saatchi Stockholm'un festivalin kısa film bölümü için hazırladığı nefis kampanyaya bakalım.

3 filmden oluşan kampanya, festivale yeni eklenen korku kısaları bölümünü tanıtmak için hazırlanmış. Robert Jitzmark tarafından yönetilen filmler bilinen korku filmlerine bir gönderme, bir saygı duruşu adeta. Bilindik, kült filmlerin çok kısa versiyonu denebilir bu filmler için.

Örneğin, "The Cabin" (Kulübe) adını taşıyan film, tahmin edeceğiniz üzere ıssız yerdeki şeytani kulübe filmi. Atıyorum; Evil Dead olsun, Friday the 13th olsun bu tip ıssız bir yerlere (oraya 50 yıldır giden olmadı!) gidip tek tek öldürülen arkadaşlar temalı filmlerin kısası. Film gerek görüntüsü, gerek atmosferi, gerek jeneriği ve müziği ile tam olarak 80'lerin videoda seyredilen korku filmlerini anımsatıyor.

Diğer filmimiz olan "Fiasco bambino " ise şeytan çocuk filmlerine gönderme. Omen, Exorcist, Rosemary's Baby kuşağından bir film bu. Yine görüntüsüyle dönemi birebir yansıtan filmde, şeytan bebek, anne, rahip ve -olmazsa olmaz- bol bol kusmuk var tabii...



Üçüncü film ise modern korkulara bir selam çakıyo. "Outpost Mars" isimli bu film, uzayda geçen korku filmlerinin kısa versiyonu gibi.



Üç film de birbirinden eğlenceli ve güzel. Saatchi yaratıcı yönetmeni Gustav Egerstedt de bunu vurgulamış, genelde bir kampanyada bazı uygulamaların diğerlerinden daha başarılı olduğunu ama bu kampanyada üç filmin de eşit etki yarattığını belirtmiş. Gerçekten de öyle. Gerçi ben bu konuda çok tarafsız olamıyorum sanırım. Zira korku filmlerini çok severim, ayrı. Festival işlerini zaten severim, apayrı. Böyle parodidir, saygı duruşudur, bayılırım, o da apayrı. Dolayısıyla bu işler tam benim kalemim işler, bence uygulamasıyla, kurgusuyla ve her şeyiyle nefisler. Hem kendinden önceki korku klasiklerine saygı duruşunda bulunuyorlar, hem "kısa film" vurgusunu yapıyorlar. Harika. Keşke daha çok olsa diyor insan, eskilerden bir Freddy'i, bir Candy Man'i ya da yeni klasiklerden Ring'i, Grudge'ı da kısa haliyle görmek isterdim doğrusu

Künye:

Reklamveren: Elmsta 3000 Horror Fest

Reklam Ajansı: Saatchi & Saatchi Stockholm

Yaratıcı Yönetmen: Gustav Egerstedt

Sanat Yönetmeni: Erik Hiort af Ornäs

Reklam Yazarı: Erik Wingfors

Yapım Şirketi: Camp David

Yönetmen: Robert Jitzmark, Gustav Egerstedt

Yapımcı: Nicola Jones

Görüntü Yönetmeni: Kenneth Ishii

Post Prodüksiyon: Media monks Stockholm

Kurgu: Jonas Wessman

Görsel Efekt Süpervizörü: Johan Boije

Stil Danışmanı: Sofia Ringertz

Saç / Makyaj: Soley Austudottir

Yapım Tasarım / Ses Efektleri: Fritiof Granström

Ses Efektleri: Robin Blick

Renklendirme: Sabina Törnberg

Ses Kurgu: Martin Dahl

Müzik: Music Super Circus

Görsel: YouTube