​Kullanıcının Yapboz Gibi Birleştirebildiği Modüler Ayakkabı​

Birbirine geçebilen parçalardan oluşan ve tüketici tarafından kişiselleştirilebilen KI ecobe, fabrika işçilerinin sağlığına ve doğaya da duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

Fermuarla birleştirilen modüler ayakkabı Shooz gibi, KI ecobe de kullancısına ayakkabısını dilediği gibi kişiselleştirme imkanı veriyor. Terlik, ayakkabı ve sandalet formuna girebilen KI ecobe seti, şu sıralar Kickstarter’da fon topluyor ve hedefini ikiye katlamak üzere.

Kullanıcı KI ecobe’yi istediği zaman birleştirip istediği zaman modüler parçalarına ayırabiliyor. Set olarak hazırlanan modüler parçalarla; evde, dışarıda ve kumsalda kullanılabilecek 3 ayrı türde ayakkabı elde edilebiliyor.

KI ecobe’yi birleştirmek, hiçbir şekilde zehirli yapıştırıcıları kullanmayı gerektirmiyor. Ayakkabının herhangi bir parçası eskidiğinde değiştirilebiliyor ve geri dönüştürülebiliyor. Böylece, hem tüketiciye daha sağlıklı bir ürün sunulmuş hem de fabrika işçileri için sürdürülebilir ve sağlıklı bir üretim ortamı yaratılmak istenmiş. Kullanıcı ürünün mobil uygulamasını indirdikten sonra her modüler parça için renk ve malzeme seçimi yapabiliyor. Şimdiye kadar 8’den fazla uluslararası tasarım ödülü alan ürün, tüketiciye sunduğu geniş tercih seçenekleri sayesinde “ultra kişiselleştirilebilir” bir tasarım olarak nitelendiriliyor.





Görsel: Kickstarter