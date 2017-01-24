Kullanıcının Dünyasını Renklendiren Protez Kılıfı: Confetti

Renkli, kişiselleştirilebilir ve hesaplı protez kılıfı Confetti, ihtiyacı olan herkesin erişebileceği şık bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Furf Design Studio’da yaratılan protez kılıfı Confetti, neşenin uluslararası sembolü olan “konfeti” ile isimlendirilmiş, düşük maliyetli ve herkesin gününü bir parça aydınlatabilecek kadar güçlü bir tasarım. Başka bir deyişle kullanıcıyı hem işlevsel hem de duygusal olarak rahatlatıyor. Furf’a göre Confetti aynı zamanda seri üretime geçirilmiş ilk renkli protez kılıfı.

Brezilyalı üretimci ID ETHNOS tarafından seri üretimi gerçekleştirilen Confetti, ekonomik olduğu için herkesin erişebileceği demokratik bir ürün olarak tanıtılıyor. Brezilya dünyada protezin en çok kullanıldığı 4. ülke olduğundan tasarımın burada doğması da şaşırtıcı değil.

Piyasada var olan protez kılıflarının büyük bir kısmı, ten rengi bir çorap olmaktan öteye gidemiyor. 3B baskı ile üretilen şık kılıflar ise oldukça pahalı olabiliyor. Dolayısıyla şık ve hesaplı bir alternatif olarak Confetti yaratılmış. Üretiminde poliüretan kullanılmış ve böylece ihtiyacı karşılayacak; hesaplı, adapte edilebilir ve olabildiğince uzun ömürlü bir ürün ortaya konulmuş. Ürün kendi internet sitesinden irtibat formu ile edinilebiliyor. ID ETHNOS Facebook sayfasında gelen fiyat soruları içinse bu sanal mağaza adres olarak gösterilmiş ki burada fiyatın 399,99 Brezilya reali (126,43 dolar) olduğu görülüyor.

Confetti’nin sloganı, “one size fits most” (çoğu kişiye uyan tek beden ölçüsü). Üretim süreci uzun süren anatomik çalışmalar gerektirmiş ve sonuçta gerçekten de neredeyse herkese uyan formda bir protez ortaya çıkmış. Kolaylıkla kesilerek yüksekliği kullanıcının ölçülerine tamamen uygun hale getirilebiliyor. Protez diz ve ayak kombinasyonlarının büyük çoğunluğuna uyacak şekilde tasarlanmış. Üzerindeki konfeti şekilli delikler ise kullanıcının kendini ifade etmesi için yapabileceği özelleştirmelere imkan verebiliyor. Örneğin kullanıcı dilerse bu deliklere çiçekler yerleştirebilir veya çeşitli iplerle süsleyebilir. Dilerse kılıfın ön ve arka parçalarını farklı renklerden seçebilir. Bu açıdan bakıldığında Confetti moda aksesuarı haline de gelebilir. Bu anlayışla belki bir gün moda sektörü de protezlerle ilgili çözüm üretmeye ve tasarım yapmaya ağırlık verebilir.

Görsel: ID ETHNOS