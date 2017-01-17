Kübist ve Gerçekçi Dünyaları Buluşturan Duvar Resimleri

Belin, sokak sanatı çalışmalarında kübist ve gerçekçi sanat pratiklerini birleştirerek kendine has bir stil geliştirmiş.

İspanyol sanatçı Miguel Ángel Belinchón Bujes namıdiğer Belin, kübizm ve gerçekçilik gibi birbirine zıt iki akımı birleştirerek duvar resimleri yapıyor.



Sokak ve bina duvarlarına genellikle insan portrelerini resimleyen Belin, insan yüzünü oluşturan parçaları gerçekçi -hatta hiper gerçekçi- bir yaklaşımla boyuyor. Ancak her bir parça, başka bir noktadan bakan bir gözle çizilmiş ve her bir parçanın sınırı, onlara müdahale eden geometrik çizgilerle belirlenmiş. Dolayısıyla parçaların birleştiği büyük resim kübist teknikten de etkilenmiş duruyor. Zaten Belin'in Plaza de la Juderia üzerine çizdiği portrenin Picasso'nun Dora Maar'ı resmettiği portrelere çok benzediği ve açık bir gönderme niteliği taşıdığı anlaşılıyor. Dahası da var! Sanatçı, yan yana gelmesi imkansız olan bu unsurları bir araya getirdiği için olsa gerek en büyük ilham kaynağının gerçeküstücü ressam Salvador Dali olduğunu dile getiriyor. Akımları birleştiren bu ilginç yaklaşımının yanı sıra cesur renk tonları ve retro desenleri de Belin’in işlerini oldukça çarpıcı kılıyor.

Aşağıdaki videoda Belin'in çalışma sürecini izleyebilirsiniz.

Görsel: Belin