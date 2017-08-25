Krüw Yeni Sergisiyle Sessizliğini Bozuyor: FLAGZ

Türkiye'nin yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw, 6. sergisi FLAGZ ile alışıldık posterlerinin dışına çıkıyor.

Şubat 2016'da açtıkları 90'z sergisiyle bir araya gelen Türkiye'nin yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw, farklı temalardaki konsept sergileriyle kendini duyurmuştu. Villainz, Canavarz ve VS by Krüw sergileriyle devam etmişti. 5. sergilerini de Mamut Art Project altında İKONZ ismiyle açan Krüw, yeni sergisini de dün duyurdu.

FLAGZ ismiyle hazırlanan kolektifin 6. sergisi, sıkça tercih ettikleri serigrafi poster rutininden çıkıyor. Krüw'ün 17 üyesinin yer alacağı FLAGZ sergisi değişik yorum ve sürpriz temalara sahip olacak. 22 Eylül akşamı, Kolektif House Levent'te açılacak olan sergi için Krüw, takipçilerine kaçırmamalarını öneriyor. Çünkü sergi sadece bir gün açık kalacak!

FLAGZ'yer alacak sanatçılar; Bertan Berkol, Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Uçman Balaban, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk, Zezeah.

Poster tasarımı Krüw'ün daha önce birçok posterini tasarlayan Can Dağlı ile Krüw'ün İzmir ayağını oluşturan bir diğer isim olan Can Gürgül'ün ortak eseri. Sene başında tüm Krüw üyeleriyle yaptığımız röportajları ise buradan okuyabilir ve kolektifi daha yakından tanıyabilirsiniz.

Görsel: Krüw