Krüw'ün Yeni Sergisi FLAGZ'in Minik İpuçları​ İlk Kez Bigumigu'da

Krüw'ün 22 Eylül'de açılacak 6. sergisi FLAGZ'de yer alacak tüm eserlerin ön gösterimi ilk kez Bigumigu'da!

Türkiye'nin yeni ve çarpıcı sanatçı kolektiflerinden Krüw, tasarladığı tematik sergileriyle 1,5 yıldır hayatımızda. 90'lar, canavarlar, kötüler, ikonlar gibi farklı temalarda üreten kolektif, serigrafi baskının farklılığını ve her birinin özel bir parça olduğunu gösterdi. Serigrafi baskı sınırlı sayıda olmasıyla hem sevdiğimize hediye edebileceğimiz hem de kendimize saklayabileceğimiz değerli parçalar haline geliyor.

Krüw, 6. sergisiyle serigrafi baskıyı radikal bir yöntemle terk ediyor. İsmiyle ufak bir ipucu veren FLAGZ, 22 Eylül'de açılacak ve bir günlüğüne ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi yaklaştıkça Krüw, sergilenecek işlerin küçük parçalarını paylaşıyor. Sergide yer alacak 17 işin tamamının ön gösterimlerini ilk kez Bigumigu'da yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

FLAGZ sergisinde Bertan Berkol, Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Uçman Balaban, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk, Zezeah yer alacak.

Krüw'ün tamamıyla tek tek yaptığımız röportaj serimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sergi bu Cuma 18:00'de Kolektif House Levent'te açılıyor!

Bertan Berkol

Bülent Gültek

Burak Beceren

Burak Şentürk

Can Dağlı

Can Gürgül

CİNS

Derin Çiler

Elif Varol Ergen





HAM

Kaan Bağcı

Kaan Bilaloğlu

Murat Kalkavan

Selin Çınar

Uçman Balaban

Yavuz Öztürk

ZEZEAH

Görsel: Krüw