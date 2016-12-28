Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Elif Varol Ergen

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z sergisiyle bir araya gelen ve Villianz, Canavarz sergileriyle kemikleşen Türkiye'nin en yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw'ü adım adım tanımaya devam ediyoruz. Serimiz iki basamağa geçerken konuğumuz Elif Varol Ergen.

1977 doğumlu sanatçı ve öğretim görevlisi Elif Varol Ergen, lisans eğitiminden sonra Avrupa ve Japonya'ya giderek ana akım olmayan sanat ve çağdaş illüstrasyonlar üzerine araştırmalar yaptı. Bu yolculuklarında kimliğini şekillendirip ve taze ilham alan sanatçı, erken dönem işlerinde kitap illüstrasyonlarına ilgi duyuyordu. Kadın ve çocuk hakları ve yarattığı gündem bakış açısı değiştirerek ebeveyn-çocuk ilişkisi, cinsel ayrım, kadın hakları, feminizm ve insan psikolojisi gibi konular üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

Memento Mori

Çalışmalarınla kendini özdeşleştirdiğin noktalar hangileri? Senin hangi parçadan gerçeğe dönüşüyorlar?

Elif: Eski işlerimde genellikle psikoloji, çocuk - ebeveyn ilişkisi, aile içi şiddet ve buna bağlı olarak gelişen travmaların insan psikolojisi üzerinde yarattığı hasarlarla ilgileniyordum. Kullandığım karakterler çocuklardı. Yaşadığımız coğrafyada bu tip olaylara rastlamak hiç de zor değil ne yazık ki. Kişisel sergimin çıkış noktası da bununla ilgili bir gazete haberiydi. Gözler, organik parçalar, katranımsı akan siyah lekeler ve bakışımlı kompozisyonlar bu konuları biçimsel olarak bütünlüyorlar. Hangi parçamdan gerçeğe uyarlanıyorlar kısmını şöyle açıklayabilirim: Eserle yaratıcısı arasındaki özdeşlik, temayla kurulan empati ve malzeme sayesinde oluyor bana göre. Ortaya çıktıktan sonra da sanatçının bir parçası olmaktan kurtulup kendini tanımlayan başka bir "şey"e dönüşüyor.

Japonya ve Avrupa'da yaptığın araştırmaların izleri işlerinden okunabiliyor. Bu öğeler bir araya gelirken sana neler ilham veriyor?

Elif: Japon kültürü, sanatı ve tasarım dünyası bana her zaman çekici geliyor. 2003’te manga, anime ve uzak doğu çizgi roman sanatını konu alan yüksek lisans tezimde bu kültürle ilgili geniş bir araştırmanın içine girmiştim. Bunların görsel bir çıktısı oluyor elbette. Batılıların ise illüstrasyon ve çizgi anlayışları bizimkinden çok farklı, orada eğitim alırken önceden bütün bildiklerinizi unutmanız gerekir, bende de bir yeniden inşaa durumu oldu açıkçası.

Esinlenme ve yaratıcılık konusunda Japon animasyonlarının ve ana akım dışındaki manga tarzlarının etkisi olduğu kesin.

Interrupted 1

Krüw ile nasıl tanıştın? Farklı görsel çizgiye sahip onlarca yaratıcı isimle birlikte yer almanın sana ne gibi katkıları oldu?

Elif: Burak Şentürk’ün davetiyle Krüw’e dahil oldum ve diğer üyelerle de Canavarz sergisinde tanıştık. Krüw inanılmaz yetenekli, enerjik ve esprili insanlardan oluşuyor ve bambaşka bir boyuttalar benim için.

Türkiye’nin adım adım cehenneme dönüştüğü bu günlerde ortamdan uzaklaşmak ve sanata odaklanmak için mükemmel fikirleri var ve hepsi yaptığı işte çok iyi. Grupta inanılmaz iyi çizen ve yaratıcı insanlar olunca daha yüksek bir motivasyonla işe sarılmak gerekiyor.

İşlerin arasında unutamadığın bir hikayesi olan var mı?

Elif: İlk kişiselim Incognito'nun şekillenmesine yardımcı olan çok sevdiğim iki çalışma bulunuyor ve bunların altında çok üzücü bir hikaye var, cinayet işleyen küçük bir kız… çok detaya girmek istemiyorum ama bu haberi yıllar önce okumuş ve kesip saklamıştım. Travmatik çocuklar, silahlı kızlar ve küçük canavarlar bu hikayeden doğdular.

"Evil Witch" / Canavarz

Canavarz sergisinde yer alan Evil Witch işin korkuyu alan değil, veren tarafı yansıtıyor. Bu karakterin karşısında duran kişinin nasıl bir mizacı var?

Elif: Son dönem işlerimde toplumdaki yeri belirginleştiği andan itibaren bir türlü rahat bırakılmayan kadın imgesi var. Sürekli isimler, lakaplar, sorumluluklarla anılan kadınlar... Eski çağlardan bu tarafa bu istismar devam ediyor kadın bedeni üzerinde. Uğursuz olayları çağrıştıran çoğu kavram ve sıfat da kadını kapsıyor. Özetle bu temalardan yola çıkarak asi ve iflah olmaz kadın karakterler çiziyorum, 'Evil Witch' onlardan biri, hatalarından ders almayan, esprili ve çift karakterli. İzleyicisine tekinsizlik ve haz alma duygusu verdiğini hayal ediyorum.

Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?

Elif: Çok fazla var; Toshio Saeki, Gustave Dore, Keichi Tanaami, Suehiro Maruo, Ray Caesar, Edouard Baribeaud, ve Aron Wiesenfeld bunlardan bir kaçı.

Elif Varol Ergen'i internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Interrupted 2

Holy Beast

Witch Hunt

Witch Mom

Siblings

Stranger 1

Stranger 2

Stranger 3

Görsel: Elif Varol Ergen