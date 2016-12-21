Krüw'ün Sağlam Sanatçıları: Cincinius

Türkiye'nin yeni ve sıkı sanatçı kolektifi Krüw'ün üyelerini tanıyoruz.

90'z sergisiyle doğan ve Villianz, Canavarz sergileriyle kendini duyuran Türkiye'nin en yeni sanatçı kolektiflerinden Krüw'ü parçalarına ayırmaya devam ediyoruz. Serimizin 9. bölümünde Big Baboli Print House'dan Cincinius ile birlikteyiz.,

1980 İstanbul'da doğumlu E. Cincinius, Marmara Üniversitesi G.S.F. Sinema - TV bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansta ise Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı burslu kazanıyor fakat bölümü bitirmeden bırakıyor. Ardından reklam sektörüne giriş yaparak bir ajansta metin yazarı olarak görev alıyor. Ancak burada çok dayanamadığını dile getiren Cincinus, İngiltere'ye giderek bir sene boyunca alakasız işler yapıyor.

Türkiye'ye döndüğünde reklam sektörüne yeniden girmek istemeyerek uzun süre boş boş geziyor. Bu dönemden sonra sanattan uzak ve alakasız bir iş dönemi daha geçiriyor. Bu evrede sıkıldığı için sürekli çizim yaparak kendini geliştirmeye başlıyor. Hedef olarak sadece çizim yapmayı ve bundan para kazanmayı belirlemesine de ön ayak oluyor bu dönem. Sinema eğitimi ve reklam sektörüne aşinalığı nedeniyle storyboard işleri yaparak başlıyor.

Bir iş batırdıktan sonra çöpe gidecek storyboard işleri yapmamaya karar veriyor. Çizimlerini bir şekilde değerlendirmek ve birilerine göstermek amacıyla araştırma yaparken Big Baboli'yle tanışıyor. 4 senedir o ekiple birlikte sınırlı sayıda baskı konser afişleri ve posterler üretiyor.

"Kumburgaz Hatırası" / 90'z

Hisler arasından en rahat aktarabildiğin hangisi?

Cincinius: Bu soruyu çok düşündüm ama bir cevap bulamadım. Bir arkadaşımın beğendiği bir kız vardı, kıza bir türlü açılamıyordu. Sonunda yüz yüze geldiler ve ona şöyle dedi: Sana karşı his hissediyorum. Benim durumum da böyle bir şey.



Atmosferini yaratan temel öğeler neler? Tasarımlarında sana neler ilham veriyor?

Cincinius: İşlerimin tuhaflık barındırdığını düşünüyorum. Tuhaf olarak nitelendirildiğim de çok olmuştur. Yaşım ilerledikçe bunu tepkisel bir manevra ve hamleye dönüştürmeyi becerdiğime inanıyorum. Eskiden çok bozulurdum. Saçma bir mizah anlayışım var. Aklıma bir fikir geldiğinde hafiften sırıtıyorsam rüzgarı yakalamışımdır kendimce. Fizyonomi ve insan davranışları ilgimi çok çeker. İşlerime de yansıyor sanırım. Karakterlerim günümüz toplumundan uzak, ilkel ve agresif havadalar... Böyle karakterleri eğlenceli buluyorum. Naif çizgilerle gösterişten uzak anlatımı severim. Gerçekçi çizimden hiçbir zaman hoşlanmadım.

Krüw ile nasıl tanıştın? Onlarca yaratıcı isimle birlikte üretmenin sana ne gibi katkıları oldu?

Cincinius: Atölyedeyken bir gün Derin ve Uçman gelip serigrafi sergi projeleri olduğunu anlattılar. Biz de kendimizi bir şekilde dahil ettik. Ekibe dahil olmak çok daha fazla insana ulaşmama vesile oldu. Farklı tarzlara sahip yetenekli insanların işlerini daha üretim aşamasında iken gözlemleyip bir şeyler kapmak ve onlardan yorum almak çok öğretici.

Orange Juice

Anı dolu hikayesi olan bir işini anlatır mısın?

Cincinius: Anısı olan bir işim yok sanırım. Biraz zaman geçince eski işlerime bakamıyorum, çoğu kötü geliyor.



Sinema eğitimi, metin yazarlığı gibi pek çok farklı disiplinlerle ilişkilisin. Bu dinamik işlerine nasıl katkı sağlıyor? Alakasız işler yapmak bugününü değiştirdi mi?

Cincinius: Çizmek, uzun zaman unuttuğum bir hobimdi. Alakasız işlerde çalışmak bunu hatırlattı ve beni nedense daha gevşek bir insan yaptı. Aslında sadece kendimi eğlendirmek için çiziyorum, çok büyük beklentilerim yok.



Villainz sergisindeki Beter Oğlan işin gibi birçok işinde de sinemaya atıflar yer alıyor. Bu alanda akademi sonrası sinemayla bağın nasıl?

Cincinius: Film izlemekten asla sıkılmam ve yorulmam, aynı filmi defalarca izlerim. Hafiften bir sinefili durumum var. Filmlere alternatif afiş yapmaktan hoşlanıyorum, sinemayla bağım bu kadar. Sektörde çalışmaktan ziyade oturduğum yerden takdir etmek bana daha uygun oldu.

"Beter Oğlan" / Villainz

4 senedir baskı evi Big Baboli'de konser afişi ve posterler üretiyorsun? Orada gündem nasıl?

Cincinius: Baboli'de gündem her daim doğaçlamadır. Sevdiğimiz grup olur, içimizden gelir ve onlara afiş yapmak isteriz. Veya dışardan bizlere teklif gelir. Oturup çizeriz, bazen dururuz. Temelde 3 kişiyiz, arkadaşlarımla beraber üretmek keyiftir her zaman.



Takip ettiğin sanatçılar kimler? İşlerini beğendiğin takip etmemizi önerebileceğin sanatçılar var mı?

Cincinius: John Kenn Mortensen ve Mattias Adolfsson takip ettiklerimdendir.

Cincinius'u Big Baboli ve Behance üzerinden takip edebilirsiniz.

"Toyz r us" / Canavarz

Pop up

Scarface

Pig n Beach

Spaze Zombie

Piknik

Trinkt

Görsel: Cincinius