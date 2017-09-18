Kristal Elma Promosyon, Aktivasyon, Doğrudan Pazarlama Kısa Listesi Açıklandı [Kristal Elma 2017]

​​5 - 6 Ekim'de düzenlenecek olan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali Promosyon, Aktivasyon, Doğrudan Pazarlama​ kategorisi kısa listesi yayınlandı.​

Bu yıl "Yaratıcılık Bulaşıcıdır" mottosuyla yola çıkan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, 5 - 6 Ekim'de Uniq İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'den ve yurt dışından kendi alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacıyla renklenecek olan festival ödül töreniyle de büyük değer yaratıyor.

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, bu yıl 12 ana, 159 alt kategoride yarışacak olan kampanyalar ilk elemeden geçti ve kısa listeler açıklanmaya başladı. Kristal Elma, kısa listeleri Twitter'dan duyurmaya devam ederken hafta sonu açıklanan son kısa liste promosyon, aktivasyon, doğrudan pazarlama kategorisi oldu.



Promosyon, Aktivasyon, Doğrudan Pazarlama seçici kurulunda Burak Gözalan (Seçici Kurul Başkanı, Ajans Başkanı, Pure New Media), Ayten Karahan Hasgül (Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri), İbrahim Üğdül (Kurucu Ortak ve Ajans Başkanı, AKAMPÜS), İlker Ergen (Head of Platforms, GroupM), Kadir İnan (Genel Müdür, Grafis DDB), Orkun Tekin (Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı, DigiPera), Özgün Özkalay (Stratejik Planlama Direktörü, Geometry Global), Serhat Gürcü (Ajans Başkanı, YouthWorks), Yakup Bayrak (Kurucu, SHERPA), Yalçın Pembecioğlu (Kurucu, Bigumigu), Yeşim Ertürk (Kurucu, Hedef Direct) yer alıyor.

Görsel: Kristal Elma