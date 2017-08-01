Kristal Elma 2017'ye Başvurular Başladı

5 - 6 Ekim'de düzenlenecek olan Kristal Elma Yaratıcılık Festivali için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Reklamcılar Derneği, “Yaratıcılar için yaratıcılık Kristal Elma’nın DNA’sında var” dediği Kristal Elma'nın içeriğini bu yıl reklamverenlere de katkı sağlayacak şekilde genişletiyor. Bu yılın temasını “İnsanlık için Yaratıcılık” olarak belirlenirken geçtiğimiz yıllara göre birçok yenilik de festivalin planları arasında yer alıyor.

“Yaratıcılık Bulaşıcıdır” mottosunu benimseyen Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, bu yıl 5 - 6 Ekim'de Uniq Istanbul'da açık hava etkinlikleri ve aktivasyonlarla yenilikler sunmayı planlıyor. Bu yıl ilk kez ödül kategorileri arasında tasarımı da ekleyen Kristal Elma, Uygulamada Mükemmellik kategorisiden çıkarılıp genişletilen alt başlıklarıyla Tasarım Ödülleri kategorisini yarattı.

12 ana, 159 alt kategoride değerlendirilecek olan başvuruların son katılım tarihi ise 11 Ağustos 2017 olarak belirlenmiş. Başvurular Kristal Elma'nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Görsel: Kristal Elma