Kozmetik Koordinatları Yeniden Çizilmiş Yüzler

Sharif Hamza, Georgina Graham ve Tony Oursler, kadın yüzünün koordinatlarını yeniden çizen deneysel makyaj uygulamalarıyla portre fotoğraf projesi "Purple. Oursler"i hazırladı.

Londra doğumlu olan ve New York’ta çalışmalarını sürdüren stil danışmanı Sharif Hamza, makyaj sanatçısı Georgina Graham ve video sanatçısı Tony Oursler ile iş birliği yaparak Purple. Oursler başlıklı bir fotoğraf projesi hazırladı.

Purple Fashion için çekilen yakın plan portre çekimlerden oluşan Purple. Oursler’ın teması, deneysel makyaj uygulamalarını taşıyan genç kadın yüzleri. Cesur geometrik şekillerden, dağınık noktalardan, canlı renklerden ve takımyıldız kümelerinden oluşan makyaj motifleri, oldukça avangart bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Görsel: Sharif Hamza