Korkuların Alfabesi [GIF]

Grafik tasarımcı Parker, korkuların alfabetik sıraya göre illüstrasyonlarını çizerek "Alphabet of Fears" adlı bir GIF serisi hazırladı.

Grafik tasarımcı Parker, korkuları ve fobileri illüstrasyonla anlatıp birer GIF’e dönüştürmüş. Alphabet of Fears adını verdiği seri alfabetik sıraya göre ilerliyor ve her bir harf için bir fobi GIF’i sunuyor.

Alphabet of Fears serisinde ele alınan korkuların neler olduğuna sırasıyla bakalım: Anthophobia (çiçek fobisi), barophobia (yer çekimi fobisi), claustrophobia (kapalı yerde kalma fobisi), deptophobia (dişçi fobisi), entomophobia (böcek fobisi), felinophobia (kedi fobisi), gamophobia (evlilik fobisi), halitophobia (ağız kokusu fobisi), ideophobia (fikir fobisi), hangelophobia (jöle fobisi), kenophobia (açık alan fobisi), lygophobia (karanlık fobisi), myxhopobia (sümük fobisi), necrophobia (ölüm korkusu), ophthalmophobia (bakılma fobisi), parasithopia (parazit fobisi), quadraphobia (dörtlü gelen şeyler fobisi), radiophobia (radyasyon fobisi), scatophobia (dışkı korkusu), telephonophobia (telefon fobisi), urophobia (idrar fobisi), venustrophobia (güzel kadınlardan duyulan korku), wiccaphobia (cadı fobisi), xerophobia (kuruluk fobisi), yakophobia (kusma fobisi) ve zoophobia (hayvanlardan duyulan korku).

Senin fobini ifade eden GIF hangi harfe ait?

Görsel: Giphy Studios

Manşet görseli düzenlenmiştir.