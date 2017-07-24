Korku Mangasından Esinlenen Dövmeler

Dövme sanatçısı Suzani, korku edebiyatı üstadı Junji İto'nun manga karakteri Tomie'den esinlenen dövmeler yaratıyor.

Güney Koreli dövme sanatçısı Suzani, Junji Ito'nun yazdığı ve çizdiği ünlü Japon korku mangası karakteri Tomie’den esinlenen dövme figürleri çiziyor.

İlk baskısını 1987 yılında yapan ve hemen ardından yaratıcısı Ito'ya ödül getiren Tomie, güzelliği ve bağımsız karakteri nedeniyle cinayete kurban giden bir genç kadının hikayesini anlatıyor. Genç kadın, Japon maskesinin ardına gizlenerek intikamını almak üzere geri dönüyor. Suzani’nin dövmelerindeki kadınlar da Tomie karakteri gibi gizemli, karanlık ve kışkırtıcı bir görünüm çiziyor. Sanatçının güncel çalışmalarını Instagram hesabı aracılığıyla takip edebilirsiniz.



Tomie'nin kapak tasarımı

Suzani'nin çalışmaları:





Görsel: Instagram