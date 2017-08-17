Köprü Altında Gizli Ofis

Ürün ve mobilya tasarımcısı Fernando Abellanas, Valensiya'da trafik amaçlı kullanılan bir köprünün altına kolayca gizlenebilen bir stüdyo kurdu.

İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinin başkenti olup bölgeyle aynı paylaşan şehirde yaşayan Fernando Abellanas, kendi kendini yetiştirerek ürün ve mobilya tasarımcısı unvanını elde etmiş bir isim. Kişisel markası Lebrel de tasarımlarının vitrinini oluşturuyor.

Abellanas, üzerinden her otomobillerin vızır vızır geçtiği, araç trafiği için yapılmış bir köprünün altına ray ve metal kutu düzeneğiyle kendi pop-up stüdyosunu kurmuş. Öyle ki raf, masa, sandalye ve yoldaşı olduğu iki köpeğin fotoğraflarını bu minik alana koyan tasarımcının üretmesi için gereken her şey mevcut. Abellanas, önce metal kutuya biniyor ve manivela yardımıyla raylı sistemi harekete geçiriyor. Böylece kutusu, eşyalarına doğru harekete geçiyor. Sonra odasının duvarlarını açıyor ve ofisi hazır hale geliyor.

Fernando Abellanas, stüdyosunun konumunu gizli tutmayı yeğliyor. Tasarımcı bu alanı birisi bulup oradaki eşyaları çalana kadar veya yetkililer yok edene kadar varlığını sürdürecek kısa süreli bir müdahale olarak görüyor.



Görsel: Fernando Abellanas