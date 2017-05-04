​Kopenhag'ın Yeşil Alanlarında Gizlenen Ahşap Devler

Thomas Dambo, atıkları dev ahşap heykellere dönüştürerek geri dönüşümün önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo, geri dönüştürülmüş materyallerle çalışmayı tercih ediyor. Son üç yıldır, dünyanın çeşitli yerlerinde 25 adet geri dönüştürülmüş büyük boyutlu heykele imza atmış. Son olarak ise ormanda saklanan 6 dev heykel çalışmasıyla dünya genelinde ses getirmiş.

Sanatçı heykelleri şehirde gitmeyi çok sevdiği favori alanlarına yerleştirmiş. Ancak buralar insanların pek de sık gitmediği hatta çoğunluğun bilmedi veya “dağın başı” şeklinde adlandırdığı yerler. Hatta bir sanat severin bu heykelleri bulabilmesi için hazine haritası benzeri bir haritadan faydalanması gerekiyor. Her heykelin yanına bir taş yerleştirilmiş ve bu taşların üzerine birer şiir kazınmış. Bu şiirlerdeki ipuçlarını kullanmak da heykelleri bulabilmenin alternatif bir yolu.

Sanatçı, heykellerin tamamını, her zamanki gibi geri dönüştürülmüş materyallerden yapmış. 600 eski palet, eski bir ahşap sundurma, bir tahta çit ve daha da bulabildiği pek çok şey heykellerin malzemesi haline gelmiş. Bölgedeki gönüllülerin yardımıyla heykelleri hayata geçirmiş ve heykellerin her birine bir gönüllünün adı verilmiş.

Dambo, bu projesiyle insanlara geri dönüşümdeki büyük potansiyeli ve gezegenimize daha iyi bakmamız gerektiğini hatırlatarak üretmek isteyen herkese esin kaynağı olmayı amaçlamış.

Görsel: Thomas Dambo