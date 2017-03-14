Köpek Maması İçin Sevimli Bir Dostluk Hikayesi

Hayvan yemi markası James Wellbeloved için hazırlanan film; genç bir adamla köpeğinin dostluğunu nefis bir animasyonla anlatıyor.

İngiliz hayvan yemi markası James Wellbeloved, ilk kez televizyonda da yer alacak büyük ölçekli bir reklam kampanyasıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kampanyanın odağında genç bir çocuk ve bir köpeğin dostluğunu anlatan canlandırma film var. Film; nefis bir animasyonun yanı sıra sıcak ve sevimli bir hikaye sunuyor.

AMV BBDO tarafından hazırlanan 90 saniyelik film, "Mega City" (Mega Şehir) adını taşıyor. Bir sokak müzisyeninin, yanında köpeğiyle sokakta gitar çaldığını görüyoruz. Çocuk kazandıkları paraları evindeki cam bir kavanozda biriktiriyor ve amacı, hayalindeki motosikleti almakmış gibi anlıyoruz. Filmin sonundaysa esas amacın/ hayalin motosiklet değil; bambaşka bir şey olduğunu görüyoruz ve film, dostluk ve sevginin her şeyden öncelikli olduğunu hatırlatıyor.

Passion Animation Studio'nun hazırladığı ve (geçtiğimiz senelerde İspanya Piyangosu'nun Justino isimli çok beğenilen filminin de yönetmeni olan) againstallodds tarafından yönetilen film, sevimli karakter tasarımları ve etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor. Stüdyo; filmi yaparken en zorlandıkları konunun köpeğin karakterini gerçekçi bir şekilde yansıtmak olduğunu belirtiyor ama sonuçtan oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar.

Film, televizyonun yanı sıra dijital ortamda ve sosyal platformlarda da destekleniyor. Halkla ilişkiler etkinlikleri ve mağaza içi çalışmalarla dijital ve deneyimsel ayaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.







Künye:

Reklamveren: James Beloved

Reklam Ajansı: AMV BBDO, Londra

Yaratıcı Yönetmen: Mike Crowe, Rob Messeter

Reklam Yazarı: Nicholas Hulley

Sanat Yönetmeni: Nadja Lossgott

Planlama: Margaux Revol

Müşteri İlişkileri: Laura Etherington, Alex Hodges, Billi Hatfield

Ajans Yapımcısı: Darapen Vongsa-Nga

Medya Ajansı: Mediacom

Medya Planlama: Isabel Thompson

Yapım Şirketi: Passion Animation Studios

Yönetmen: againstallodds

Yapımcı: Kate Goodwin

Yapım Yöneticisi: Paige Sullivan

Post Prodüksiyon: Passion Animation Studios

Ses Post Prodüksiyon: Sam Ashwell, Jake Ashwell / 750mph

Grade: Rushes

Kurgu: Daniel Budin

Müzik Şirketi: Leland Music

Görsel: Vimeo