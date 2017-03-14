Köpek Maması İçin Sevimli Bir Dostluk Hikayesi
Hayvan yemi markası James Wellbeloved için hazırlanan film; genç bir adamla köpeğinin dostluğunu nefis bir animasyonla anlatıyor.
İngiliz hayvan yemi markası James Wellbeloved, ilk kez televizyonda da yer alacak büyük ölçekli bir reklam kampanyasıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kampanyanın odağında genç bir çocuk ve bir köpeğin dostluğunu anlatan canlandırma film var. Film; nefis bir animasyonun yanı sıra sıcak ve sevimli bir hikaye sunuyor.
AMV BBDO tarafından hazırlanan 90 saniyelik film, "Mega City" (Mega Şehir) adını taşıyor. Bir sokak müzisyeninin, yanında köpeğiyle sokakta gitar çaldığını görüyoruz. Çocuk kazandıkları paraları evindeki cam bir kavanozda biriktiriyor ve amacı, hayalindeki motosikleti almakmış gibi anlıyoruz. Filmin sonundaysa esas amacın/ hayalin motosiklet değil; bambaşka bir şey olduğunu görüyoruz ve film, dostluk ve sevginin her şeyden öncelikli olduğunu hatırlatıyor.
Passion Animation Studio'nun hazırladığı ve (geçtiğimiz senelerde İspanya Piyangosu'nun Justino isimli çok beğenilen filminin de yönetmeni olan) againstallodds tarafından yönetilen film, sevimli karakter tasarımları ve etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor. Stüdyo; filmi yaparken en zorlandıkları konunun köpeğin karakterini gerçekçi bir şekilde yansıtmak olduğunu belirtiyor ama sonuçtan oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar.
Film, televizyonun yanı sıra dijital ortamda ve sosyal platformlarda da destekleniyor. Halkla ilişkiler etkinlikleri ve mağaza içi çalışmalarla dijital ve deneyimsel ayaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Künye:
Reklamveren: James Beloved
Reklam Ajansı: AMV BBDO, Londra
Yaratıcı Yönetmen: Mike Crowe, Rob Messeter
Reklam Yazarı: Nicholas Hulley
Sanat Yönetmeni: Nadja Lossgott
Planlama: Margaux Revol
Müşteri İlişkileri: Laura Etherington, Alex Hodges, Billi Hatfield
Ajans Yapımcısı: Darapen Vongsa-Nga
Medya Ajansı: Mediacom
Medya Planlama: Isabel Thompson
Yapım Şirketi: Passion Animation Studios
Yönetmen: againstallodds
Yapımcı: Kate Goodwin
Yapım Yöneticisi: Paige Sullivan
Post Prodüksiyon: Passion Animation Studios
Ses Post Prodüksiyon: Sam Ashwell, Jake Ashwell / 750mph
Grade: Rushes
Kurgu: Daniel Budin
Müzik Şirketi: Leland Music
Görsel: Vimeo