Köpeğiyle Kusursuz Selfie'ler Çekmek İsteyenlere

Pedigree DentaStix telefonlara çiğneme çubuklarının yerleştirilmesini, böylece köpeğin ilgisini kameraya çekmeye sağlayan bir ürün geliştirildi.

Köpekle yaşayanlar olanlar bilir, köpeğin doğru anda kameraya bakmasını sağlamak neredeyse imkansız bir iştir. Güzel bir ortamda, can dostunuzla tatlı bir selfie çekmek isterseniz o hep başka bir yere bakıyor olur. Neyse ki bunu da düşünen bir marka çıktı! Pedigree Yeni Zelanda, çiğneme ürünü DentaStix'i telefonlara yerleştiren "SelfieSTIX" adlı bir ürün çıkardı. Bu sayede köpekler gerektiği anda kameraya doğru poz verebiliyor.

SelfieSTIX, Avusturalya ve Yeni Zelanda'da dijital, sosyal, basın ve mağaza içi olmak üzere pek çok mecrada yayına girecek kapsamlı bir kampanyayla duyuruluyor. Colenso BBDO tarafından yaratılan kampanya, köpekleri havalı pozlar içerisinde gösteriyor.

DentaStix'i tanıtmak için yaratılan SelfieSTIX, iki yıllık bir marka stratejisinin ürünü. Basitçe selfie çubuğu gibi telefonun üzerine takılan ve haznesine DentaStix yerleştirilen bir aparat. Köpek kameranın yakınlarında lezzetli yiyeceği görünce doğal olarak kameraya bakıyor. Köpeğin ilgisi siz fotoğrafınızı çekerken dağılmamış oluyor ve dilediğiniz kusursuz fotoğrafı çekebiliyorsunuz.

Bir sorunumuz daha çözüldü böylece.

Künye:

Reklamveren: Mars Yeni Zelanda

Reklam Ajansı: Colenso BBDO

Pazarlama Müdürü: Cormac van den Hoofdaker

Marka Sorumlusu: Giovana Peroni

Marka Asistanı: Akansh Hegde

Yapım Şirketi: FINCH

Ses Tasarım: Franklin Rd

Medya Ajansı: MEC

Görsel: YouTube