Köpeğiyle Kusursuz Selfie'ler Çekmek İsteyenlere
Pedigree DentaStix telefonlara çiğneme çubuklarının yerleştirilmesini, böylece köpeğin ilgisini kameraya çekmeye sağlayan bir ürün geliştirildi.
Köpekle yaşayanlar olanlar bilir, köpeğin doğru anda kameraya bakmasını sağlamak neredeyse imkansız bir iştir. Güzel bir ortamda, can dostunuzla tatlı bir selfie çekmek isterseniz o hep başka bir yere bakıyor olur. Neyse ki bunu da düşünen bir marka çıktı! Pedigree Yeni Zelanda, çiğneme ürünü DentaStix'i telefonlara yerleştiren "SelfieSTIX" adlı bir ürün çıkardı. Bu sayede köpekler gerektiği anda kameraya doğru poz verebiliyor.
SelfieSTIX, Avusturalya ve Yeni Zelanda'da dijital, sosyal, basın ve mağaza içi olmak üzere pek çok mecrada yayına girecek kapsamlı bir kampanyayla duyuruluyor. Colenso BBDO tarafından yaratılan kampanya, köpekleri havalı pozlar içerisinde gösteriyor.
DentaStix'i tanıtmak için yaratılan SelfieSTIX, iki yıllık bir marka stratejisinin ürünü. Basitçe selfie çubuğu gibi telefonun üzerine takılan ve haznesine DentaStix yerleştirilen bir aparat. Köpek kameranın yakınlarında lezzetli yiyeceği görünce doğal olarak kameraya bakıyor. Köpeğin ilgisi siz fotoğrafınızı çekerken dağılmamış oluyor ve dilediğiniz kusursuz fotoğrafı çekebiliyorsunuz.
Bir sorunumuz daha çözüldü böylece.
Künye:
Reklamveren: Mars Yeni Zelanda
Reklam Ajansı: Colenso BBDO
Pazarlama Müdürü: Cormac van den Hoofdaker
Marka Sorumlusu: Giovana Peroni
Marka Asistanı: Akansh Hegde
Yapım Şirketi: FINCH
Ses Tasarım: Franklin Rd
Medya Ajansı: MEC
Görsel: YouTube