Konuşma Becerisini Kaybedenler İçin Emojileri Kullanan Uygulama

Samsung Electronics İtalya, dil becerilerini kaybetmiş afazi hastaları için geliştirdiği Wemogee adlı uygulamasında emojileri kullanarak iletişim kurmaya yardım ediyor.

Afazi, beynin dil bölümlerindeki işlev kaybı nedeniyle konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi iletişim kurma becerilerinin kaybı anlamına geliyor. Beyin kanaması, inme, yaralanma, kafa travması gibi sebeplerle ortaya çıkan afazi; dünyada 3 milyonun üzerinde insanı etkiliyor. Özellikle inme durumunda hastaların %30'unda farklı düzeylerde ortaya çıkan afazi, iyileşme sürecindeki hastanın duygusal ve ruhsal durumunu olumsuz etkileyen bir tablo yaratıyor. İşte bu olumsuz tabloya olumlu yönde bir katkı sağlamak amacıyla Samsung Electronics İtalya; başta afazi mağdurları olmak üzere dil veya iletişim becerilerinde sıkıntı yaşayan tüm insanların bu kayıplarını aşmaya yönelik, emoji temelli bir uygulama geliştirmiş. Wemogee adlı uygulama 28 Nisan'da iOS ve Android için uygulama mağazalarında yerini almayı bekliyor.

Dil, iletişim kurmanın en önemli aracı ve bunun kaybı hastaların sosyal ilişkilerini zedelerken, depresyona varan sonuçlar yaratabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarsa, emojilerin yakın bir gelecekte evrensel bir görsel dil haline geleceğini söylüyor. Bu anlamda emojilerin afazi hastaları için fayda sağlaması mümkün. Bu fikirden doğan Wemogee, akıllı telefonları ve emojileri kullanarak insanlara yepyeni bir iletişim yolu sunan bir uygulama.

Samsung Electronics İtalya ve reklam ajansı Leo Burnett İtalya, projeyi geliştirmek için Milano'daki Niguarda Hastanesi Nörobilim Bölüm Başkanı Elio Clemente Agostoni ile beraber çalışmış. Konuşma terapistlerinden oluşan uzman bir takım ile yapılan işbirliği sonucunda geliştirilen Wemogee metinle emojiler arasında bir çevirmen görevi görüyor. Uygulamanın dağarcığında temel ihtiyaç ve duyguları anlatan 140 cümle bulunuyor. Cümleler; yemek-içmek, hisler, yardım, aktiviteler, özel günler ve günlük hayat gibi 6 kategori altında toplanmış. Bu cümlelerden birini seçtiğinizde emojiler ile yazılmış halini görebiliyorsunuz. Yani klasik, gülen surat, kalp gibi basit ve tek emojiyle anlatılan şeyler dışında mesela "beraber pizza yiyelim" demek isterseniz bu bir dilim pizza ve iki kadın beraber emojisiyle yazılarak karşıdakine aktarılıyor.

Uygulamanın basit arayüzü üzerinden afazi hastaları, görsel seçenekler arasından anlatmak istediklerini anlatan mantıksan emoji dizilimini seçerek afazi hastası olmayan bir kişiye gönderiyor. Afazi hastası olmayan kişi mesajı metin olarak alırken, metin olarak yazdığı cevap afazi hastasına yine görsel dilde gidiyor. Wemogee aynı zamanda, hastaların evde pratik yapmalarını da sağlayan, konuşma terapisine yardımcı bir araç görevi de görüyor.



Görsel: YouTube - Samsung