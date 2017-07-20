Konstrüktivist Mimari Stilinde Binalar Yapabileceğiniz Oyun Kiti

Zupagrafika, çocukları ve yetişkinleri Rus yapısalcı mimari stili hakkında bilgilendirirken hayal gücünü de geliştiren The Constructivists adlı oyun setini tasarladı.

Tasarım stüdyosu Zupagrafika, The Constructivists adı altında Rus yapısalcı mimari stilini yansıtan bir oyun kiti tasarladı. 4 ayrı karton parçadan oluşan oyun kiti ile binaları oluştururken makasa ya da yapıştırıcıya gereksinim duyulmuyor.



Oyun kitinin yaratıcıları David Navarro ve Martyna Sobecka, The Constructivists’i şöyle açıklıyor: “20. yüzyıldaki en etkili yaratıcı devrimlerden biri olan Rus avangart hareketi, Sovyet döneminin yükselişiyle aynı dönemde başladı. Bu akımın bir parçası olan konstrüktivistler; tasarım, mimari ve sanat tarihini yeniden yazdı ve mirasları hala güncelliğini koruyor. Oyun kiti, 1920’lerden 1930’ların ortalarına kadar Melnikov Evi, Kirov Belediye Binası ve Nikolaev’in Evi gibi örneklerle devam eden Rus yapısalcı mimarisinin geometrik formlarıyla kendi avangart binalarınızı inşa etmenize olanak tanıyor.”

The Constructivists oyun kiti, özellikle çocukların -ve ebeveynlerinin- konstrüktivist dünyanın formlarını ve renklerini keşfetmesini, 3 boyutlu dünyaya dair yaratıcılıklarının gelişmesini hedefliyor.

Görsel: Zupagrafika