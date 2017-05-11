Konserlerde Telefona Kitlenerek Yeter Çektiğin

Turkcell'in The Shorty Awards'ta ödül alan Yeter Çektiğin kampanyası konserlere sanatçıyı izlemek yerine telefonuna bakıp fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmaya gelenleri deneyimi yaşamaya davet etti.

Konserler müzisyenle dinleyicisinin bir araya geldiği, ortak bir anı yaşadığı ve iki taraf için de özel anılar yarattığı etkinliklerdir, ya da etkinliklerdi. Günümüzdeyse konserlere gelme amacı sahneyi çıplak gözle izlemek yerine telefon ekranından görmek ve kötü çekilmiş fotoğraflarla sosyal medyada caka satmakmış gibi davranan sayısız insan var. O telefonun ışığının çevresindeki birçok kişinin gözüne sokmasını, düşük ışıkta yetersiz mikrofonla çekilmiş görüntülerin kalitesizliğini ve sanatçının yüzüne patlayan flaşları bir kenara bırakıyorum, bu davranışla kişi kendine saygısızlık ediyor ve yaşadığı anın güzelliğini bozuyor.

Konserlerde telefonunu elinden düşürmeyenlerin kişilerin bu alışkanlığına bir son vermek pek mümkün olmasa da farklı şekilde yöneterek telefonları ellerinden almak mümkün. Turkcell, sponsoru olduğu Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri için Yeter Çektiğin isimli bir mikro site hazırlayarak dinleyiciler yerine kendisi fotoğraf çekmiş. Mikro siteye giren dinleyiciler Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat hesaplarını servisle eşleştirerek konser boyunca profesyonellerin çektiği fotoğrafları hesaplarında paylaşama imkanına kavuşmuş. Dinleyiciler böylece telefonlarına dokunmadan profesyonel fotoğrafları hesaplarından paylaşmış ve aynı zamanda konseri dinleyebilmiş.

Turkcell, Yeter Çektiğin projesiyle sosyal medyanın en prestijli ödülü olarak görülen The Shorty Awards'ta En İyi Sosyal Medya Aracı dalının kazanını oldu.

2015 yılında ise Mustafa Ülker, Bojack Horseman'ın sosyal medya hesaplarıyla The Shorty Awards'ta Televizyonun En İyisi ödülünü almıştı.

Görsel: YouTube