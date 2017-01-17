Konsere Eşlik Eden Görkemli Işık Gösterisi

Hamburg'un yeni simgesel binası olmaya aday Elbphilharmonie konser salonunun açılışını duyurmak için düzenlenen konsere binanın dış cephesine yansıtılan ışıklar eşlik etti.

Hamburg'un yeni konser salonu Elbphilharmonie, Elbe Nehri'nin kıyısında duran, neredeyse camdan bir gemiyi andıran bir bina. 8 katlı eski bir depo binasının üzerine inşa edilmiş 18 cam kattan oluşan bir bina, katman katman. Eğimli merdivenler resital salonunu ve 2100 koltukluk bir konser alanını geziyor; müzik alanları bir otel ve bir rezidansla çevreleniyor. Uzun lafın kısası, bina mimari açıdan oldukça yebilikçi, çizdiği silüet ilginç, akustik olaraksa her şey düşünülmüş. Bu özellikleriyle bina; Hamburg'un simgesel binalarından birine şimdiden dönüşmüş bile.

11 Ocakta kapılarını açan bina, mimarideki iddiasını açılış etkinlikleri de kaçınılmaz olarak taşıdı. Thomas Hengelbrock yönetimindeki, dünyaca ünlü solo müzisyenlerin yer aldığı NDR Elbphilharmonie Orkestrasının verdiği konser; binanın akustik yetilerini tamamıyla sergiledi. Konser; özel davetliler ve dünya çapında kurayla belirlenerek bilet kazanan 1000 kişi dışında kalanlar için YouTube'dan 360 derece videolarla canlı olarak yayınlanırken Google Cardboard üzerinden akıllı telefonlar aracılığıyla da seyredilebildi.

Açılış töreninin en çarpıcı kısmıysa konseri destekleyen ışık gösterisiydi. Binanın dış cephesini kullanan gösteri; içeride çalan müziğe eşlik ederek dans eden ışıklarıyla tüm rıhtımdan izlenebildi. Böylece orkestranın tarafından binanın içinde çalınan müzik; renk, şekil ve ışıktan oluşan görsel bir dile çevirilerek dışarıya yansımış oldu. Işıkların eşlik ettiği müzik NDR radyosunun canlı yayınından dinlenebilirken, gösteri Hamburg'un dört yanından görülebilir olmasıyla binanın simgeselliğini bir kez daha vurguladı. 11 - 12 Ocak tarihlerinde izlenen gösteri, daha sonra Times Meydanı'ndaki büyük ekranlarda da haber oldu.





Görsel: Elbphilharmonie