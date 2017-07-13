Konforlu Seyahat Yastığı

OSTRICH PILLOW GO; hafif, yer kaplamayan ve her boyun tipine uyum sağlayabilen yapısıyla yolculukta rahat bir uyku çekmeyi sağlıyor.

Seyahat sırasında rahat bir uyku çekmeyi sağlayan ürünler sık sık karşımıza çıkıyor. Daha önce yer verdiğimiz baş hamağı NodPod gibi, OSTRICH PILLOW GO da bu amaçla tasarlanmış ürünler arasında en çok ses getirenlerden. Geçtiğimiz yıl Kickstarter'da hedeflediği fonun 6 katından fazla destek toplayan ürün, hemen ardından başlatılan Indiegogo kampanyasında da hedefinin %650’si kadar destek toplamış.

Hafif, küçük boyutlu ve şık tasarımıyla rahatça yanınızda taşıyabileceğiniz seyahat yastığı; basitçe boynunuzun etrafına sarılarak bir deve kuşu gibi çevreden soyutlanmış şekilde uykuya dalmanızı sağlıyor. Zaten isminin içinde de deve kuşu sözcüğü geçiyor ve görünümü de deve kuşunun gövdesini andırıyor. Yanınızda taşıdığınız anlarda fazla yer tutmaması için kapladığı alan %60 küçülebiliyor. Ön tarafındaki gizlenmiş manyetik düğmeler sayesinde, boynunuzun kalınlığına veya başınıza vermek istediğiniz eğime göre yastığın sıkılığını kolayca ayarlayabiliyorsunuz. OSTRICH PILLOW GO ekibi, boynun ölçüsü ve kendine has şekli ne olursa olsun yastığın kullanıcıya uyum sağlayacağını belirtiyor.

Yastığın viskoelastik (uygulanan kuvvete bağlı olarak şekil değiştirebilen) iç kısmı, yüksek hassasiyete sahip belleği olan köpükten yapılmış. Köpüğün etrafı ise koruyucu pamuklu kumaşla kaplanmış. En dıştaki cilt dostu esnek kılıf ise çıkarılabiliyor ve yıkanabiliyor.

Görsel: Kickstarter

