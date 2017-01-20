Kolektifli Komşularımız: Volt

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde şehir içi yol paylaşım uygulaması Volt ve kurucusu Ali Halabi ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?



Ali: Volt aslında ihtiyaçtan doğdu diyebiliriz. İstanbul’a ilk taşındığımda Avrupa Konutları TEM’de oturuyor, Bostancı’da çalışıyordum ve tabii ki her gün uzun saatlerim yolda geçiyordu. Bu dönemde her gün 70 km yol gidip geliyor ve ayda 800 TL değerinde harcama yapıyordum. Toplu taşımayla gittiğimde ise yolum 1 saat yerine 3 saat sürdüğü için bunun başka çaresini bulmayı hedefledim. Trafikte uzun zaman geçirince analiz etme fırsatınız doğuyor; benim de boş koltuklar gözüme batmaya başladı. Böylece kendi otomobilimi sattım ve yolculuk paylaşım fikrini küçük çapta bizzat denemeye başladım. Komşularımın rahatlıkla bana güvendiğini fark ederek bunun üzerine düştüm ve 2013 yılında benim de çektiğim İstanbul’un en büyük sıkıntılarından birine çözüm getirmek amacıyla Volt’u kurdum.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Ali: Volt olarak piyasaya uygunluğumuzu yeni bulmuş sayılırız ve çalışan bir model olduğunu kanıtlamak için hala önümüzde bir yol var. Ancak şu ana kadar dinamizme ve çalışma modelimizi değiştirmeye açık olmamız bu noktaya gelmemizi sağladı. Uygulamayı geliştirdikçe yayına alarak kullanıcıların geri bildirimlerini ve kullanım verisini topladık. Bunları göz önünde bulundurarak stratejimizi belirlemeye ve yol haritamızı güncellemeye devam ettik. Kullanıcı davranışlarını anlamak ve geri bildirimlerini dinlemek bizim için çok önemli.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Ali: Kolektif’ Sanayi açıldıktan kısa zaman sonra Ahmet ile bir girişim etkinliğinde tanıştım. Bizim ofisimiz Asmalımescit’teydi ve Ahmet’le her karşılaştığımızda Kolektif'e taşınmamız için beni ikna etmeye çalışıyordu. Birkaç ay önce ekibin büyümesi ile birlikte taşınma durumumuz oldu. Ofis aradığım o sıralarda Kolektif Levent’te bir toplantıya geldim ve ortam çok hoşuma gitti. Kolektif’teki enerji ve girişimcilik ruhunun, ekibi pozitif bir şekilde etkileyeceğini düşünerek buraya taşınmaya karar verdik.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?



Ali: İki ay oldu; Kasım’ın başında Kolektif’e geldik.

Volt'un gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Ali: Sadece iki aydır Kolektif House’ta olmamıza rağmen buradaki iş ortaklığı fırsatlarından faydalanmaya başladık. Kolektif’in paylaşımlı ofis ortamı sadece başka girişimcilerle tanışma ve iş bağlantıları fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş birliklerinin girişim hızında gerçekleşmesini sağlıyor. Ayrıca diğer Komember’larla fikir alışverişi yapmak da çok faydalı oluyor.

Volt'un bu yıl içinde hedefleri neler?

Ali: Dünyanın en sıkışık şehirlerinde trafik sorununu çözmek için buradayız. Önümüzdeki 10 yıl boyunca aşağıdaki strateji ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz:

Kısa vadeli strateji (3 yıl): Aynı yöne ve aynı saatte giden yolcu ve otomobil sahiplerini buluşturan güvenilir bir platform yaratmak.

Orta vadeli strateji (3-7 yıl): Aynı yöne giden otomobil sahiplerini buluşturarak yollardaki otomobil sayısını sürdürülebilir bir şekilde azaltmak.

Uzun vadeli strateji (+8 yıl): Yollardaki otomobil sayısı azaldıkça ihtiyaç açığını sürücüsüz otomobillerle karşılamak (Dolayısıyla Volt ismimiz).

Daha yakın gelecekten bahsetmek gerekirse günlük aktif kullanıcı sayısını sürekli artırmaya çalışıyoruz. Bu sene içerisinde 100.000 günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye'de Volt'un yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Ali: Volt, çok lokal bir sorunun çıktısı: İstanbul trafiği. Şehir içi trafik sıkışıklığında İstanbul, dünyada 3. sırada yer alıyor. Her gün 30.000 yeni aracın trafiğe çıkması ile bu sıkışıklık artmaya devam ediyor. Hâliyle İstanbul’da Volt gibi sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç var ve otomobil sayısından kaynaklı Volt’u destekleyecek ciddi bir arz potansiyeli var. Türk komşuculuk kültüründen esinlenerek Topluluk özelliğini geliştirdik. Türk insanı; komşuları, akranları ve iş arkadaşları ile paylaşmaya açık oluyor. Ancak kredi kartı ödemesine ilişkin bir güvensizlikle karşılaştık. Volt’ta karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebilmek için sürekli yeni özellikler geliştirmeye ve iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz.

Görsel: Volt