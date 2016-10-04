Kolektifli Komşularımız: ViralKing

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde markalara fenomenler aracılığıyla reklam verme hizmeti sunan ViralKing ve eş kurucusu Kemal Apaydın ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Kemal: Bundan önceki girişimimizle Türkiye’nin en başarılı girişimi seçilerek Silikon Vadisi’ne gitmiştik. ViralKing orada geçirdiğimiz süre içerisinde aklımıza geldi. Hem Türkiye’de hem ABD'de yazılım tabanlı pek çok ürün geliştirdik. Her geliştirdiğimiz ürün sonrası aklımızda tek soru vardı. Bizim dışımızda neredeyse kimsenin bilmediği bir ürünü insanlara nasıl ulaştıralım ki satış gerçekleşsin. Tüm reklam mecralarını denedik. Dergi, gazete, Facebook&Google reklamları, affiliate gibi... Ancak bu mecralar hem yeni nesil tarafından takip edilmiyor hem de oldukça pahalıydı. Bu sorun sadece girişim düzeyinde ki firmaların değil; yeni ürün lansmanı yapan, özel günlerde yaptıkları kampanyaları duyurmak isteyen, günün sonunda efektif satış yapmak isteyen tüm büyük firmalar içinde bir sorundu. Bu nedenle reklamcılık üzerine yazılımlar geliştirmeye başladık ve sonunda ViralKing’i kurduk.

Sektörün oldukça zorlu olduğunu söyleyen pek çok kişi çıktı karşımıza, eski usul reklam kültürünü değiştirmenin oldukça zorlu olacağını söyleyen kişilerle görüştük. Bu nedenle tekrar ürün ve pazar üzerine düşündük. Ancak bir şeyi gerçekten bilebilmeniz için denemeniz gerekir. Bu nedenle hızlı bir şekilde ürünü geliştirerek sahaya çıktık. Son 5 ay içinde 500+ fenomen ile anlaşarak Türkiye’de 24 milyon tekil kişiye ulaşan bir ağ yarattık. Diğer taraftan içlerinde Dünya’nın önde gelen markalarının yer aldığı 150+ markayla çalışıyoruz.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Kemal: Yılmadan tekrar tekrar denemek. Girişimciliğin temelinde de bu yatıyor. Her zaman moralinizi bozacak yeni gelişmeler oluyor. Bunları kabullenmek yerine, kötü durumu daha iyiye götürmek için savaşmakla geçiyor girişimcilik hayatı. Bu durum insanı sürekli geliştiren, eksikliklerinin ve korkularının üzerine gitmeye iten bir süreç haline geliyor. Bazen kafa kaldırmayabilir o yüzden arada tatil şart. :)

Ekip çok önemli. Bu zorlu süreçte eksiklerinizi kapatacak ve birbirinize destek olacağınız bir ortak şart. Örneğin ben yazılım geliştirme kısmına karışmam ortağım Can ise satışa karışmaz. Herkes üstüne düşen görevi eksiksiz yaptığı zaman başarı ortaya çıkıyor.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Kemal: İstanbul’da nadir gerçekleşen networking etkinliklerinin birinde Kolektifin kurucularından Yiğit Orhan’dan dinlemiştim bu güzel mekanı.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Kemal: Yeni. 2 ay oldu.

ViralKing'in gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Kemal: Ben şöyle görüyorum; tüm Dünya’da günden güne hız kazanan bir akım girişimcilik. Bu nedenle bu alana olan yatırımlar arttı, hatta Amerika eski başkanı Barack Obama bundan sonraki hayatına girişim yatırımcısı olarak devam edeceğini açıkladı. Bunun nedeni yazılım tabanlı girişimlerin kısa sürede katma değeri yüksek yeni iş alanları yaratıyor olmasıdır. Bu da demek oluyor ki, bir ülkenin gelişebilmesi ve ekonomisine taze kan getirebilmesi için girişimcilerine yatırım yapması gerekir. Girişimcilere yapılacak en iyi yatırım ise, onların ürünlerini geliştirmesini yardımcı olacak en uygun ortamı oluşturmaktır. İşte Kolektif House Türkiye’de ki girişimciler için bu ihtiyacı karşılayabilecek en başarılı ortak çalışma alanı. Çünkü Türkiye’nin en başarılı girişimci ve yatırımcılarını aynı ortamda çalışabilecekleri bir ortam yarattı.

Bu ortam ViralKing için oldukça yararlı oldu. Burada bulunan başka firmalarla ortaklıklar yaparak işimizi geliştirme şansımız oldu. Sürekli yapılan etkinliklerle sadece iş değil, sosyal bir ofis haline geldi bizim için.

En fotojenik mevsim efsane lezzetiyle geri döndü, 🎃Pumpkin Spice Latte🎃 ile hoşgeldin Sonbahar :) 🍂 🍂 #PSLGeriDöndü #Starbucks #PSL #🎃

A photo posted by Devrim Ates (@revolutionship) on Oct 4, 2016 at 1:38am PDT



ViralKing'in bu yıl içinde hedefleri neler?

Kemal: Yaratıcı içerik üretimi bir reklamı başarılı kılan en önemli kısım. Bunu doğru kanallar aracılığıyla yayılımını sağlamak ise ikinci önemli adım olacaktır. Üçüncü ve son kısım ise yapılan bu çalışmanın istatistiklerinin çıkartılarak raporlanması olmalıdır. Biz bu süreci sadece Türkiye’de ki markalarımız için değil tüm Dünya’da iş yapan markaların kullanımına açmayı planlıyoruz. Bu nedenle yeni yılla birlikte yurtdışında belirlediğimiz ülkelerde yayılıma başlayacağız.

Türkiye'de ViralKing'in yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Kemal: Varolan alışkanlıkları değiştirmek Türkiye’de oldukça zor. Markaların reklam harcamalarında daha seçici olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar alıştıkları reklam mecralarının satışa dönüşme oranlarını hesaplayarak, satış getirmeyen veyada bunu ölçümleyemedikleri mecraların yerine daha istatistiksel sonuçlar veren ölçülebilir reklam mecralarına yönelmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Bir diğer taraftan oldukça yaratıcı bir ülkeyiz, bu nedenle güzel içerikler üretebilecek bir temelimiz var. Bu bizim için oldukça faydalı oldu çünkü birlikte çalıştığımız fenomenlerin oldukça yaratıcı içerikler yarattığını gördük. Buda markalara oldukça iyi reklam dönüşü sağladı.

Görsel: ViralKing