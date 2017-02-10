Kolektifli Komşularımız: Taiga Creative

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde markalar için yaratıcı dijital fikirler üreten Taiga Creative ve kurucu yaratıcı yönetmeni Selman Yılmaz ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Selman: Taiga Creative; markalar için ihtiyaca uygun yaratıcı fikirler üretmeyi amaç edinen, dijital odaklı, networkünde 10 yıldan fazla deneyimi olan farklı yetenekleri ve ürünleri barındıran iş ortaklarının HUBXO çatısında bir araya geldiği 2016’da kurulan taze bir ajans. Marka ihtiyaçları doğrultusunda ürettiğimiz yaratıcı fikirleri gerçekleştirmek için mevcut iş ortaklarımız ya da ihtiyaca göre ilgili konuda uzmanları bulup noktaları birleştirmeye ve ortaya güzel deneyimler çıkartmaya çalışıyoruz. Tüm bunlara ek olarak kendi ürün ve girişimlerimiz var. Marka etkinliklerini dijitalleştirmek üzerine bir gif-booth sistemimiz ve günümüzün en önemli konularından içerik pazarlama üzerine bir portal girişimimiz mevcut.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Selman: Dijital pazarlama alanında, Taiga öncesinde zaten pek çok yerel ve küresel marka ile farklı ajanslarda çalışma deneyimimiz vardı. Şu an çalıştığımız pek çok iş ortağıyla bu süreçte tanıştık ve birlikte projeler gerçekleştirdik. Burada kurduğumuz sağlam temeller şu anki çalışma sistemimizin ilk adımlarını oluşturdu.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?



Selman: Bir muhabbet esnasında bu girişimi bir arkadaşımdan zaten duymuştum, daha sonra ise Bigumigu üzerinden açıldığını öğrendim.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Selman: Yaklaşık 6 aydır Kolektif Sanayi’deyiz.

Taiga Creative'in gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Selman: Taiga zaten kendi yapısında birçok iş ortağı ile çalışan bir ajans. Kolektif tam olarak bizim dinamiklerimize uygun bir yer. Bu ofiste yer almak hem network anlamında faydalı oldu hem de iş yeteneklerimizi artırdı. Ayrıca bu yapı içerisinde çok farklı firma ve kişileri barındırdığından bize de ilham veriyor.

Taiga Creative'in bu yıl içinde hedefleri neler?

Selman: Markalar için geliştirdiğimiz fikirlerin yanı sıra ürünleştirdiğimiz bazı işlerimiz var. Bunlardan oldukça önemsediğimiz, etkinliklerde dijital içerik üretmeye odaklı gif-booth ürünümüz Boxy.

Boxy ile daha fazla etkinliğe çok hızlı şekilde adapte edebileceğimiz bir sistem geliştirdik ve bu alanda büyümek istiyoruz. Boxy şu an kiralama modeli ile hizmet verir durumda ve etkinliğe özel geliştirme yapmak mümkün. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz aylarda Bubble ekibi ile Nescafe için Dünya Kahve Günü kapsamında bir proje gerçekleştirdik, kahvenin toplanma anından bardağımıza kadar olan serüvenini kişiye özel gifler ile anlatmalarını sağladık.



Bir diğer özel ilgi alanımız yapay zeka tabanlı uygulamalardan Facebook mesajlaşma botu konusu. Geçen yılın ortalarında başlayan ve henüz pek çok markanın keşfetmediği ama büyüme beklenen bir alan. Bu konuda tecrübemizi ve yeteneklerimizi artırıyoruz. 2017 içerisinde farklı sektörlerde Facebook mesajlaşma botu üzerine iş sayımızı artırmak hedeflediğimiz diğer şey.



Türkiye'de Taiga Creative'in yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Selman: Bu süreçte yaşadığımız en büyük zorluk Türkiye’nin içerisinde olduğu durumdu. Hem ekonomik hem de siyasi konularda yaşadığımız sürekli dalgalanmalar, içerisinde bulunduğumuz sektörü etkiledi. Bu süreçte yeni kurulan bir şirket olmanın zorluklarını yaşadık elbette.



Görsel: Taiga Creative