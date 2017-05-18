Kolektifli Komşularımız: Revo Capital

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde yatırımcı ağı Revo Capital ve kurucu ortağı Cenk Bayrakdar ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Cenk: Revo Capital’ın kuruluşundan önce, 2000 yılından 2013’e kadar Turkcell’de gerek iş geliştirme gerek teknoloji alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundum. Daha sonra Turkcell’in katma değerli hizmetler pazarındaki pazar kurucu projelerini yöneten ve geliştiren ekibin başında iş ortaklığından doğan gücü gözlemleme fırsatım oldu. O dönemde çok büyük bir pazar yaratıldı. bir çok iş ortağımız yurtdışında yazılım hizmetleri ihraç eder hale gelmişti. 2010 yılındaki Chief New Technology Businesses pozisyonuna gelişimle Turkcell’de yeni iş alanları yaratmak için çok güzel bir ekip kurduk ve gerek mobil cüzdan, gerek Turkcell marka telefonlar geliştirmek, gerekse Turkcell TV gibi bir çok iş alanında ekip olarak büyük başarılara imza attık.

Turkcell için bir sonraki adım artık CVC (Kurumsal Risk Sermayesi) kurmak olmalı diye düşünerek Berkeley’de bu konuda bir programda ders aldım. Ancak ne yazık ki yönetim kurulunun çok daha öncelikli konuları olması nedeniyle CVC'yi hayata geçiremedim.

2012 yılında Robert Lisesi’nde sınıf arkadaşım ve uzun yıllardır yakın dostum olan Özcan Tahincioğlu’nun, Endeavor bünyesinde başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri yakından izledikçe çok etkilendim ve konuyla ilgili kendisi ile görüşmeye başladık. Teknoloji yatırımlarına özel ilgisi olan Özcan Tahincioğlu ve yakın çevresindeki Nezih Barut ve Münir Özkök destek vereceklerini açıkladıktan sonra 2013’ün Şubat ayında Süreyya Bey’den izin isteyerek Turkcell’den ayrıldım.

2013 yılında Özcan Tahincioğlu liderliğinde Revo Capital kuruldu, çok kısa bir süre içinde 14 yatırımcıya ulaştı. Revo, özelikle bazı yatırımlarındaki başarılı trend sayesinde EBRD ve IFC gibi kurumsal yatırımcılarında katılması ile 28 yatırımcısı olan Türkiye odaklı erken aşama teknolojiye yatırım yapan en büyük risk sermayesi fonu oldu.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Cenk: Uzun zamandır ekosistemin bir parçası olduğumuz için, Kolektif’i kurulduğu dönemden beri tanıyoruz.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Cenk: Temmuz 2016’dan beri Kolektif’te bulunuyoruz.

Revo Capital'ın gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Cenk: Kolektif’in girişimci topluluğunu bir araya getirmesi çok değerli bir katma değer. İçeriye girdiğinizde girişimcilik ruhunu hemen hissedebiliyorsunuz. Hem girişimcilerle, hem de ekosistemin diğer oyuncularıyla aynı çatı altında olabilmek de faydalı oluyor. Bizim ana ofisimiz Ataşehir’de, bu nedenle Kolektif’in Levent şubesi bizim için Avrupa yakasında merkezi bir konumda hem girişimcilik, hem de genel olarak iş dünyası ile buluşmak için ideal bir nokta.

Revo Capital'ın bu yıl içinde hedefleri neler?

Cenk: Bugüne kadar 13 yatırım yaptık, önümüzdeki dönemde de yaklaşık 7-8 yatırım daha yapmayı planlıyoruz.

Türkiye'de Revo Capital'ın yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Cenk: Ekosistemin yeni olması ve Revo’nun ağırlıklı olarak “tohum” aşamasını geçmiş şirketlere yatırım yapması nedeniyle Türkiye’de girişimcilere ulaşmak görece kolay denebilir.

Zorluk tarafında ise iki konudan bahsedilebilir. Birincisi, Revo kendi yatırımcılarından topladığı fonu girişimlere aktaran bir yapı. Bu nedenle yatırımcılarına geri dönüş sağlamak zorunda. Ancak bu durum bizimki gibi yeni bir ekosistemde tam olarak anlaşılamayabiliyor. Bazen yatırımcının ancak ciddi bir büyüme sağlayacak girişimlere yatırıp yapabileceğini anlatmak gerekebiliyor ve beklentiler örtüşmeyebiliyor.

İkinci olarak ise, Türkiye'de henüz kurumsal girişim sermayesi organizasyonlarının ortaya çıkmaması ve kurumların inovasyonu satın almak yerine içeride yapmayı tercih etmesi sebebiyle, bir yatırım şirketi için en önemli konulardan bir tanesi olan çıkış fırsatları limitli bir sayıya sahip. Bu da hem yatırımcı hem de girişimci için çok daha seçici davranmayı gerektiriyor.

Görsel: Revo Capital