Kolektifli Komşularımız: Partymag

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde konum bazlı etkinlik rehberi uygulaması Partymag ve kurucu ortağı Ali Döner ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Ali: Biz eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven insanlar olarak 2015 yılında Fatih Yıldırım ile bir araya gelerek; etkinlik hayatındaki ihtiyaçlarımızı ele alarak yola çıktık. Benim 5 yıllık marka yönetimi tecrübem ve Fatih’in 4 yıllık operasyon deneyimi ile pazar boyutunun bilincinde olarak kendi işimizden vazgeçip tam zamanlı olarak başladık. Yaşadığımız zorluklar her girişimci gibi bizi de finansal olarak çok zorladı. Bunun haricin ülkemizin sıkıntıları eğlence sektörünü alt üst etti ama biz her durumdan tecrübe kazanıp iş planımızdaki küresel olma hedefimizi öne çektik.



Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Ali: Geldiğimiz noktadan geriye baktığımda İTÜ Çekirdek tabii ki de iyi ki dediklerimiz arasında. Orada çok farklı tecrübeler kazandık, iyi ki dediğimiz insanlarla tanıştık ve bizi gururlandıran bir başarı kazandık. Halk oylaması ile yılın en iyi projesi seçildik, bu başarımızın ardından Hackquarters ile anlaştık.Bu da bize motivasyon kattı ve yolumuza dinamik bir şekilde devam ediyoruz. Yeni hedef bizi yurt dışına taşıyacak bir yatırımcı bulmak.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Ali: Networking etkinliklerini çok seviyoruz hatta biz de bunu organize eden öncü isimlerdeniz. Biz de sosyal medyadan etkinlik olduğu haberini aldıktan sonra Kolektifle tanıştık.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Ali: 2016 Kasım ayından beri keyifli bir şekilde çalışıyoruz.



Partymag'in gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?



Ali: Öncelikle, Partymag Kolektife çok yakışıyor; etkinlikleri olsun, içerideki kolektif ruhlu çalışanları olsun, her etkileşimden keyif alıyoruz ama en önemlisi Kolektiflilerle her tanışmamızdan dostluk ve faydalı iş birliklikleri doğuyor. Bu durumdan da oldukça mutluyuz.

Partymag'in bu yıl içinde hedefleri neler?



Ali: Hedefimiz, İstanbul ve Avrupa’daki şehirlerde de eğlence hayatına yön verebilmek ve rehber etkinlik platformu olabilmek.

Türkiye'de Partymag'in yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Ali: Türkiye’de bizim fikrin çalışması gurur verici. İnsanları dışarıda eğlenirken görmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Zaten şu anda en çok uğraştığımız şey de insanların dışarıya çıkmasını sağlamak. Eğlence sektörünün önde gelen mekanları ve markalarıyla da el ele projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Zorluk çektiğimiz en büyük nokta tabi ki de terör ve sonra da ekonomik durum. Çünkü bunlar ülkemizin mutsuzluk sebepleri, bunlar devam ettikçe biz de zorluklara göğüs germeye devam edeceğiz. Ama yakın bir gelecekte her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz. O zaman bu sıkıntılı zamanların karşılığını da fazlasıyla geri alacağız.

Görsel: Partymag