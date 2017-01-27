Kolektifli Komşularımız: Harika Uygur

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde casting direktörü Harika Uygur ile birlikteyiz.

Kariyerinin ilk adımlarını, kuruluş sürecini anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığın zorluklar nelerdi?

Harika: Kariyerim IFR‘de (İstisnai Filmler ve Reklamlar) başladı. 2000 yılında buz gibi bir depoyu andıran bir mağazada el birliğiyle başladım. O el birliği içinde kirayı çıkarmak, ısınmak ve ısınmanın sonucunda doğan faturaları ödeyebilmek bayağı zorluydu. Sektör içerisinde ilk bağımsız cast direktörü olarak, kendimi ispatlama, piyasaya kabul ettirme süreci de cabası. Şimdi geriye dönüp baktığımda bana Kolektif’te ki ruhu hatırlatıyor.

İnsan’ın dönüp geriye baktığı anlarının olması, geri dönüp bakabilmesi ne güzel.

Bugün geldiğin noktaya ulaşırken geçtiğin en önemli aşamalar, atladığın temel basamaklar nelerdi?

Harika: En çok istediğim şey mesleğimde uluslararası alanda da kendimi ispat ettirebilmek, kendi meslektaşlarımın olduğu birliklere katılabilmekti. Bu süreç 2009'da ICDN (International Casting Director Network) ve 2012'de CSA (Casting Society of America) katılan ilk ve tek Türk casting director'u olarak başardığımda artık basamakları çıkabildiğimi farkettim.

Kolektifi ilk nereden duydun?

Harika: Kolektif Sanayi'de bir arkadaşım Kundalini Yoga derslerine başlamıştı. Onu katılamadığı dersleri ben veriyordum. Bu sayede Kolektif ile tanıştım.

Ne zamandır Kolektiflisin?

Harika: Henüz yeniyim sadece 2 ay oldu.

Şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının sana ne gibi faydaları oldu?

Harika: Bir çok gencecik insanı bir arada üretirken görmek gelecek adına beni umutlandırıyor. Ayrıca kafamda burası sayesinde bir sürü fikir uçuşuyor. Eminim birileri ile çakışacak.

Bu yıl içinde hedeflerin neler?

Harika: Bu yıl için atölye çalışmalarımla daha çok insana faydalı olmak istiyorum. 13 - 17 yaş aralığındaki gençlerle çalışmaya başalayacağım. Ve beni en çok heyecanlandıran gelişmelerden birisi bu. Bir de ikinci kitabıma başlamak istiyorum bu yıl.

Türkiye'de senin yaptığın işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Harika: Cast direktörlüğü henüz hala meslek olarak kabul edilmesi sancılı bir süreçten geçiyor. Yapımcılarımızın bile yeni farkında oldukları bir alan. Bu anlam da zor. Onun dışında çok zevkli ve yaratıcı bir alan en azından benim açımdan. Bir çok ülke, film festivali, ve hayalinde bile göremeyeceğin isimlerle aynı otelin lobisinde yan yana gelme şansı.



Görsel: Kolektif House