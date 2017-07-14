Kolektifli Komşularımız: Botanalytics

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Kolektif House'da farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde mesajlaşma botları için analiz verisi sunan Botanalytics ve kurucu ortaklarından İlker Köksal ile beraberiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

İlker: 2016 yılında San Francisco’da bu yolculuğa başladık. Facebook’un en önemli etkinliği F8’te botlar açıklanmadan, chatbotların önemli bir trend haline geleceğini biliyorduk ve Botanalytics’i kurduk. Ekip yavaş yavaş büyüyerek bugünkü halini aldı. Şu an San Francisco merkez ofis olmak üzere 10 kişiyiz. 2016 yılında 500 Startups’tan aldığımız yatırım ile 500 ailesine katıldık. Ayrıca, Nisan ayında ACT Ventures tarafından bir yatırım aldık.

Her girişim gibi bizim de yaşadığımız zorluklar oldu. Önemli olanın, ekip çalışması olduğunu bilmenin ve ekip halinde harmoni içinde çalışmanın bize çok büyük katkısı oldu. ‘’Ekip mutluysa, her şeyi başarabiliriz’’ mottosuyla yol alıyoruz. Bu bir maraton, zaman zaman yorulacağız, fakat bitiş çizgisi bize kalmış. O yüzden, sevdiği işi yapmanın ne demek olduğunu bilen insanlarla yolumuza devam ediyoruz.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

İlker: Ürün anlamında kaliteli bir ürün yaptığınız ve doğru bağlantılarla ilerlediğiniz zaman başarı kaçınılmaz oluyor. San Francisco’daki dinamiklerin Türkiye’den bambaşka olmasından kaynaklı, doğru bağlantıların sizi başka yerlere taşıdığını söyleyebiliriz. Hiçbir şey kolay değil, öyle olsa herkes yapardı. O yüzden inanç ve istek en temel basamaktı diyebiliriz.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

İlker: Kolektifi uzun zamandır sektörümüz dolayısıyla biliyoruz. Daha öncesinde de etkinliklerine katılmışlığımız var. Umarız ilerleyen dönemlerde daha da bu ruhun üzerine katarak başka şehirlerde ve ülkelerde Kolektif’i görebiliriz.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

İlker: Mart 2017’den beri Kolektifliyiz.

Botanalytics'in gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

İlker: Merkezimiz San Francisco’da olduğundan Türkiye ofisimiz için bize rahatlık sağlaması açısından Kolektif’i tercih ettik. Ofis ortamı, olanaklar kendimizi rahat hissetmemizi sağlayıp, verimliliğimizi arttırıyor. Bu açıdan, Kolektif’in faydaları birçok şeyi düşünmeden hazır ofise kurulu gelmek diyebiliriz. Kendine ait ağ açısından da, sosyal ortamı mutluluk verici bir fayda olabiliyor.

Botanalytics'in bu yıl içinde hedefleri neler?

İlker: Botanalytics’in bu yılki hedefi “conversational analytics’’ alanında vazgeçilmez bir ürün olmak. Küresel anlamda çalıştığımız için, birçok pazarda bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye'de Botanalytics'in yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

İlker: Merkezimiz San Francisco’dan tüm dünyaya bir hizmet sunuyoruz. Dolayısıyla, küresel bir markamız var. Yaptığımızı sevdiğimizi, sevdiğimizi yaptığımızı da tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. :)

Görsel: Botanalytics