Kolektifli Komşularımız: 5N1PR

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye'deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House'dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde halkla ilişkiler ajansı 5N1PR ve medya ilişkileri kordinatörü Göksun Kuburlu ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Göksun: Bir PR ajansının tüm dinamiklerini bildiğimiz halde ajansı kurarken ki aşama bizim için her anlamıyla çok zor geçti. İlk defa bir iş kuruyorduk ve işleyişin nasıl olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yoktu. Yaklaşık olarak bir buçuk ay kurulma süreci ile uğraştık. Patent başvuruları olsun, İTO’ya kayıt olma, internet sitesinin yapım süreci falan derken kendimizi bir koşturmacanın içinde bulduk. Ancak sonunda tüm detayları olması gereken işleyişte hallettik. Bu süreç bizi yordu fakat günün sonunda da iyi ki bu süreçleri yaşamışız bu işleri arka plana atmamışız dedik çünkü biz ajansı kurduktan 1 ay sonra bizim ismimizle bir PR ajansı daha kuruldu. Bu tesadüf fark edildikten sonra iyi ki bu süreçleri ertelemeden patent başvurumuzu yapmışız dedik çünkü ertelemiş olsaydık emeklerimiz boşa gitmiş olacaktı.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Göksun: Ekip olarak geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 3 gün süren çok büyük bir etkinliğin iletişim faaliyetlerini yönettik. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ajansı kurduktan sonra yaptığımız en geniş kapsamlı işti. Ekip olarak bu işi sorunsuz hatta beklediğimizden daha güzel sonuçlarla tamamlayınca tamam dedik, her şeye hazırız.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Göksun: Daha önce ortak paylaşımlı ofislere bakmıştık fakat bizi tatmin eden yerler olmamıştı. İşimiz gereği aynı zamanda çok iyi bir medya okuru olduğumuz için tam ofis baktığımız dönemde ben Kolektif House ile ilgili bir köşe yazısı okudum. Daha sonrasında randevu aldık ve ziyaret ettik. Gezdikten sonra olmamız gereken yerin Kolektif House olduğuna karar verdik.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Göksun: Ajansı kurduğumuz gibi Kolektif House’ta ki yerimizi aldık. 7. Ayımızı dolduruyoruz ve burada olduğumuz için çok mutluyuz.

5N1PR'ın gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif'in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Göksun: Kolektif’in bize her anlamda faydası çok. En önemlisi burada mutlu ve paylaşımcı çalışıyoruz. Kuruluş sürecinde olduğumuz dönemde sitemizi Kolektifli arkadaşlara yaptırdık, SEO çalışmalarıyla ilgili olarak yine burada ki arkadaşlardan faydalandık. Kendi işlerimizle ilgili olarak daha yeni yeni aksiyon alıyoruz çünkü yürüttüğümüz mevcut işleri yoluna koymamız epey bir zamanımızı aldı.

5N1PR'ın bu yıl içinde hedefleri neler?

Göksun: Ajans olarak şu an hizmet verdiğimiz müşterilerimize, fayda sağlayan işlerimizi sürdürmemiz en öncelikli hedefimiz. Bu yıl yeni iş ortaklarımızla da başarılı işlere imza atmayı hedefliyoruz. Kolektif’te iş ortaklıkları kurmakta bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi en çok arzuladığımız şeylerden biri. Kolektifli arkadaşlarla iş birliği yapmak için sabırsızlanıyoruz.

Türkiye'de 5N1PR'ın yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Göksun: Her işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları olduğu gibi bizim iş içinde durum tam olarak böyle fakat ben bir insanın sonradan halkla ilişkiler konusunda yetkin olabileceğine inanmıyorum. Bence gerçekten sektörün yetkinlikleriyle doğmak gerekiyor. PR yapabilmek için sonradan birçok konuda kendinizi geliştirebilirsiniz hepsine saygı duyuyorum fakat halkla ilişkilerci olmanın gerektirdiği bazı özellikler var ki bunlar sonradan kazanılabilecek özellikler değil. Eğer doğuştan gelen PR için gerekli bazı karakteristik özelliklerinizi bu alanda genç yaşta eğitebiliyorsanız başarı yakalanabilir. Gerçi bizim yaptığımız işin somut bir geri dönüşü olmadığından dolayı bazı kurumlar ilk aşamada PR’ın önemini anlamakta zorlanabiliyor. PR sürdürülebilir ve uzun soluklu olması gereken bir iş. Bunu kavrayan kurumlar PR’ın önemini ve değerini her geçen gün daha iyi anlıyor.

Görsel: 5N1PR