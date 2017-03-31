Kolektif Explore: Sina Afra, Kolay İK, Lala Eğitim

​Yerel fikirlerin keşif sahnesi Kolektif Explore'un 2 Mart'taki konukları Evtiko​'nun kurucusu Sine Afra, Kolay İK ve Lala Eğitim oldu.

Yerel fikirlerin, yaratıcı bireylerin ve girişimcilerin bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığı etkinlik serisi Kolektif Explore'un 2 Mart'ta düzenlenen etkinliğiyle Kolektif House Sanayi'de devam etti. Evtiko'nun kurucu ve CEO'su Sine Afra ile başlayan etkinlik yerel girişimlerden Kolay İK ve Lala Eğitim ile devam etti.

Markafoni, Zizigo ve son olarak Evtiko'nun kurucusu olan ve aynı zamanda melek yatırımcı olan Sina Afra, Wired'ın teknoloji dünyasına yön veren 100 isim listesinde 97. sırada yer aldı. Bunun hayatındaki etkilerini paylaşan Afra, girişimcilik dünyasına girişini, yolculuğunu ve şirket yönetim aşamasındaki tecrübelerini paylaştı.

Kolay İK'nın eş kurucusu Çağlar Yalı, küçük ve orta ölçekli kurumsal şirketlerin insan kaynakları yönetimi sürecinde kullanılan araçlara alternatif olarak sundukları Kolay İK'yı tanıttı. Excel veya muhasebe modülleri dışında Kolay İK'nin yöneticiye hem çalışana nasıl yöneticiye nasıl zaman kazandırdığını açıkladı.

Lala Eğitim'in eş kurucusu Eray Erdoğan, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için geliştirdikleri rehber mobil uygulamanın kuruluş ve geliştirme aşamasında karşılaştıklarını ve ürünün gelir modelini oturturken yaptıkları hatayı paylaştı.

Görsel: Kolektif House