Kolektif Explore: Cem Soysal, Influanza, Blesh

Yerel fikirlerin keşif sahnesi Kolektif Explore'un 10 Kasım'daki konukları İnventram kurucusu Cem Soysal, Influanza ve Blesh oldu.

Yerel fikirlerin, yaratıcı bireylerin ve girişimcilerin bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığı etkinlik serisi Kolektif Explore'un 10 Kasım'da düzenlenen etkinliğiyle Kolektif House Sanayi'de devam etti. İnventram'ın kurucusu Cem Soysal ile başlayan etkinlik yerel girişimlerden Influanza ve Blesh ile devam etti.

Satış kökenli bir geçmişi olan Cem Sosyal, Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığında kurulan erken aşama teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları yatırım şirketi İnventram'daki CEO görevinden ve satış disipliniyle yatırımcılık dünyasını birleştirerek yarattıkları vizyonlarını paylaştı.

Sosyal medyada tanınan isimleri pazarlama hizmeti veren Influanza'nın kurucuları Sercan Lir ve Selçuk Kızıltuğ, girişimlerinin çalışma mekaniklerini, fenomenlerle markaları buluşturma hikayelerini paylaştı.

Beacon cihazlarını kullanarak markalara iletişim çözümleri sunan Blesh'in CTO ve kurucu ortağı Uğur Gökdere, şirketinin kuruluş dönemini ve gelişme döneminde aldıkları kritik kararları paylaştı. Beacon cihazlarını sadece kendi servislerine özgün geliştirmemeleri, 3. parti geliştiricilerin de uygulama desteği sunabileceği bir ağa dönüştürmeleri de bu önemli noktalar arasında yer alıyor. Blesh AVM, banka şubesi, metro, havalimanı gibi alanda faaliyet gösteriyor.

Görsel: Kolektif House