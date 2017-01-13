Kolektif Explore: Cem Sertoğlu, Neytiv

Yerel fikirlerin keşif sahnesi Kolektif Explore'un 6 Aralık'taki konukları Earlybird Venture Capital'ın ortağı Cem Sertoğlu ve Neytiv oldu.

Yerel fikirlerin, yaratıcı bireylerin ve girişimcilerin bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığı etkinlik serisi Kolektif Explore'un 6 Aralık'ta düzenlenen etkinliğiyle Kolektif House Sanayi'de devam etti. Earlybird Venture Capital'ın ortağı Cem Sertoğlu ile başlayan etkinlik yerel girişimlerden Neytiv ile devam etti.

1997'den beri aktif olan Avrupa'nın en büyük risk sermayesi şirketlerinden Earlybird Venture Capital ailesine 2013'te katılan Cem Sertoğlu, girişimlere yatırım yapma kararı alırken göz önüne aldıkları parametreleri, yatırımlarıyla arasındaki iletişime gösterdikleri özene değindi. Cem Sertoğlu, Yemeksepeti'nin Delivery Hero tarafından satın alınma sürecindeki anılarını paylaştı.

Doğal reklam hizmeti veren Neytiv'in kurucusu Volkan Kırtok, geliştirdikleri ölçümleme araçlarını, doğal reklam dinamiklerini ve çalışma sistemlerini açıkladı. İçerik platformlarıyla reklamveren arasında oluşturulan köprüyle Neytiv'in yazılımı öneri motoru gibi çalışarak içeriğe uygun gösterim yapıyor.

Görsel: Kolektif Explore